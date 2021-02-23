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بارقة أمل من إنجلترا.. آلاف المشجعين في مدرجات الملاعب قريبا

فتحت الملاعب الإنجليزية أبوابها لفترة قصيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لكن الحكومة فرضت العزل العام مجددا بعد موجة جديدة من الإصابات بالفيروس (رويترز)
فتحت الملاعب الإنجليزية أبوابها لفترة قصيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لكن الحكومة فرضت العزل العام مجددا بعد موجة جديدة من الإصابات بالفيروس (رويترز)
23/2/2021

ستسمح الحكومة البريطانية بعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بحد أقصى 10 آلاف مشجع من منتصف مايو/أيار المقبل ضمن خطة طرحتها أمس الاثنين لتخفيف قيود العزل العام بسبب كوفيد-19 في إنجلترا.

ووفقا للمرحلة الثالثة من الخطة، يمكن أن تستقبل الملاعب إذا كانت تلتزم بكل المعايير المطلوبة نصف سعة المدرجات أو 4 آلاف مشجع بدءا من 17 مايو/أيار المقبل.

وستجرى مراجعة استثنائية في الملاعب الكبيرة، لذا قد يصل العدد المسموح به إلى 10 آلاف مشجع أو ربع السعة الإجمالية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "بوابات الملاعب الرياضية ستفتح مجددا".

وفتحت الملاعب الإنجليزية أبوابها لفترة قصيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي وسمحت بعدد محدود من الجماهير، لكن الحكومة فرضت العزل العام مجددا بعد موجة جديدة من الإصابات بالفيروس.

ومع تراجع عدد الإصابات عقب إجراءات العزل وبدء حملة الحصول على اللقاحات أصبحت عودة الجماهير محتملة قبل نهاية موسم كرة القدم.

ورحب الاتحاد الإنجليزي للعبة بالقرار قائلا في بيان "تسعدنا بالتأكيد عودة الجماهير قريبا، وكرة القدم ليست كما هي بغياب الجماهير، ونتطلع لامتلاء الملاعب عندما تكون الظروف آمنة قدر المستطاع".

المصدر : وكالات

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