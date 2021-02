بالفيديو.. أردوغان يسجل هدفا في كرة القدم ويعلق عليه

أحدث مقطع فيديو وصورة نشرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يسجل هدفا من نقطة الجزاء تفاعلا واسعا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أردوغان على حسابه الرسمي بموقع تويتر صورة متحركة "جي آي إف" (GIF) وهو يسدد الكرة نحو المرمى التقطت له أمس الاثنين خلال حفل افتتاح ملعب غورسل أكسل لكرة القدم في مدينة إزمير التركية.

وعلق الرئيس التركي على الصورة قائلا "لا تتوقف، استمر في تسجيل الأهداف"، ليتفاعل معها عدد كبير من المغردين والشخصيات التركية.

ونشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون صورة أردوغان ذاتها، معلقا عليها "رؤية مسعود أوزيل، جماليات رشيد غزال، نخبة عبد القادر عمر، إنهاء مصطفى محمد"، وجميعهم لاعبو كرة قدم مميزون.

بدوره، علق رئيس إحدى البلديات في إسطنبول -وهو محمد توفيق غوكسو- على صورة أردوغان قائلا "الصناعة من الشعب، والأهداف من الرئيس"، فيما ربط أحد المغردين ما يفعله الرئيس التركي بالسياسة قائلا "حتى يومنا هذا، (أردوغان) أحد أفضل هدافي القرن الـ21، هو يعرف كيف يفعل ذلك".

يذكر أن أردوغان لعب -قبل دخوله عالم السياسة- في فترة شبابه كرة القدم كلاعب شبه محترف، حيث مثّل أندية تركية عدة، ويتحدث دائما عن حبه لهذه الرياضة وأهميتها على مستوى العالم.

