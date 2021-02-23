ركض فيرناندو إستيفيز، مدرب نادي باداجوز الإسباني، إلى أرضية الملعب لمساعدة لاعب الفريق المنافس تالافيرا، بعد تعرضه لإصابة قوية فقد الوعي على إثرها في التحام عنيف بينه وبين أحد لاعبي باداجوز.

وفور مطالبة الحكم واللاعبين بتدخل الطاقم الطبي ركض إستيفيز إلى اللاعب المصاب لمحاولة علاجه، حيث إنه يعمل بانتظام طبيب طوارئ بجانب عمله في التدريب، وظل مرافقا للاعب المصاب حتى أوصله إلى سيارة الإسعاف برفقة الطاقم الطبي ليطمئن عليه.

Posiblemente la imagen del fin de semana: @Estevez_Fer, entrenador del @CDBadajoz salió a atender la lesión de un jugador del @CFTalavera_ Esperamos que Adighibe se recupere muy pronto 💙 pic.twitter.com/ItPo130Rk5 — Footters (@footters) February 22, 2021

ولاقى هذا التصرف الإنساني من المدرب استحسان الحاضرين، الذين صفقوا له بحرارة على روحه الرياضية العالية.

وجاءت إصابة اللاعب في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول في المباراة، التي كانت بين الفريقين الناشطين في الدوري الإسباني الدرجة الثانية "ب"، أمس الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي.