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كرة قدم

إشادة واسعة بمدرب هرع لمساعدة لاعب مصاب من الفريق المنافس

المدرب فيرناندو إستيفيز يقود تدريبات لنادي باداجوز الإسباني (مواقع التواصل الاجتماعي)
المدرب فيرناندو إستيفيز يقود تدريبات لنادي باداجوز الإسباني (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/2/2021

ركض فيرناندو إستيفيز، مدرب نادي باداجوز الإسباني، إلى أرضية الملعب لمساعدة لاعب الفريق المنافس تالافيرا، بعد تعرضه لإصابة قوية فقد الوعي على إثرها في التحام عنيف بينه وبين أحد لاعبي باداجوز.

وفور مطالبة الحكم واللاعبين بتدخل الطاقم الطبي ركض إستيفيز إلى اللاعب المصاب لمحاولة علاجه، حيث إنه يعمل بانتظام طبيب طوارئ بجانب عمله في التدريب، وظل مرافقا للاعب المصاب حتى أوصله إلى سيارة الإسعاف برفقة الطاقم الطبي ليطمئن عليه.

ولاقى هذا التصرف الإنساني من المدرب استحسان الحاضرين، الذين صفقوا له بحرارة على روحه الرياضية العالية.

وجاءت إصابة اللاعب في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول في المباراة، التي كانت بين الفريقين الناشطين في الدوري الإسباني الدرجة الثانية "ب"، أمس الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي.

المصدر : وكالة سند

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