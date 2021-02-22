ميسي ونيمار يواسيان رونالدينيو بعد وفاة والدته متأثرة بفيروس كورونا

عبّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حزنه لسماع خبر وفاة والدة زميله السابق في برشلونة النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، كما واساه نيمار أيضا.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد تحدثت أمس الأحد عن وفاة الوالدة دونا ميغولينا عن عمر ناهز 71 عاما بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابها منذ أسابيع، وقد اكتفى النجم البرازيلي بتغيير صوره الشخصية على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأسود دون كتابة شيء.

El mundo del fútbol abraza a uno de los hombres que mejor trató a la pelota en toda la historia. A los 71 años, murió Miguelina Elói Assis dos Santos: la mamá de Ronaldinho. pic.twitter.com/pYLBPmH1fZ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2021

ونشر ميسي على قصصه اليومية بموقع التواصل إنستغرام تعزية خاصة لزميله السابق، وقال فيها "روني (رونالدينيو) ليس لدي الكثير من الكلمات، أنا لا أصدق ذلك، لكني أرسل (أكبر التعازي) لك ولعائلتك بأكملها، أنا آسف، لترقد والدتك بسلام".

بدوره، نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، عبر قصصه اليومية عبر موقع التواصل إنستغرام، صورة لرونالدينيو مع والدته، وكتب عليها "كن قويا يا روني، أنا آسف جدا لهذا الخبر الحزين".

O Paris Saint-Germain envia suas mais profundas condolências a Ronaldinho e seu irmão Roberto, após o falecimento de sua mãe. 🙏 Todo nosso apoio neste triste momento. ❤️💙 @10Ronaldinho pic.twitter.com/GpEJuiPVKM — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) February 21, 2021

كما واساه العديد من الأندية ومنها باريس سان جيرمان.

وكان رونالدينيو قد نشر، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، تغريدة يؤكد فيها إصابة والدته بفيروس كورونا وأنها ترقد في العناية المركزة، مطالبا من متابعيه وعشاقه الدعاء لها بالشفاء في حينه.