أثار الغياب المفاجئ للمهاجم الإسباني ألفارو موراتا عن التشكيلة الأساسية، في آخر مباراة لنادي يوفنتوس، تساؤلات بشأن الأسباب، وتزايد الفضول حين أكد المدرب أندريا بيرلو أن موراتا أغمي عليه بعد المباراة.

وقال بيرلو، عقب مباراة يوفنتوس أمام بورتو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، إن موراتا لم يكن جاهزا لخوض 90 دقيقة لأنه لم يتدرب بشكل مثالي بسبب إصابته بفيروس.

وأوضح المدرب الإيطالي أن موراتا أصيب بالإغماء بعد المباراة، وكان يشعر بالغثيان والإعياء.

وأوضح موقع "كالتشيوميركاتو" (calciomercato) الإيطالي أن هذه الأعراض ترتبط بالإصابة بعدوى فيروس "سيتوميغالوفيروس" (cytomegalovirus) قائلا إن هذا الفيروس يضعف المناعة ويتسبب في عدد من الأعراض غير الخطيرة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن اللاعب كان يحتاج للراحة من أجل التعافي، وتوقع عودة موراتا إلى مباريات يوفنتوس قريبا.

وسيكون التحدي أمام موراتا هو استعادة لياقته قبل موعد مباراة الإياب أمام بورتو في التاسع من الشهر المقبل، وذلك لمساعدة الفريق في تجاوز خسارة الذهاب 1-2 والتأهل إلى الدور المقبل.