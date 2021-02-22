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بالفيديو.. موناكو يكيل السخرية من برشلونة ومبابي بعد الفوز على سان جيرمان

مبابي يمر بسهولة من مدافعي برشلونة لكنه لم يظهر أي خطورة أمام موناكو (غيتي)
مبابي يمر بسهولة من مدافعي برشلونة لكنه لم يظهر أي خطورة أمام موناكو (غيتي)
22/2/2021

كال موناكو بعد فوزه على باريس سان جيرمان في عقر داره بالدوري الفرنسي لكرة القدم السخرية من فريق برشلونة الإسباني، الذي خسر من الفريق الباريسي في معقله كامب نو 1-4 في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، كما سخر من النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي لم يكرر تألقه مع برشلونة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي موناكو الناطق بالعربية على موقع تويتر صورة ساخرة، وأشار فيها إلى نادي برشلونة، وغرد بالصورة ردا على تغريدة سابقة له كتب فيها الفريق الفرنسي "3 نقاط من قلب العاصمة" مع صورة من أحد الأفلام الكوميدية المصرية، بعد فوزه على سان جيرمان بنتيجة 2-0 أمس الأحد".

ولم يكتف فريق الإمارة الفرنسية بذلك، بل نشر على حسابه الناطق بالإسبانية تغريدة أخرى ساخرة قال فيها "تغلبنا على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب والإياب. برشلونة، إذا كنتم بحاجة إلى نصيحة، راسلونا على الخاص".

وإشارة موناكو لنادي برشلونة واضحة كون مباراة الإياب للفريق الكتالوني ستكون على ملعب الأمراء معقل باريس سان جيرمان لتعويض نتيجة الذهاب القاسية.

كما أعاد نشر تغريدة سان جيرمان التي وصف فيها هداف بطل الدوري الفرنسي كيليان مبابي وزميله ماورو إيكاردي بثنائي الرعب؛ ورد موناكو بسؤال استنكاري: "أين الرعب أنا لا أراه؟"

كما نشر صورة مبابي بجوار حارس موناكو معلقا: "ليس اليوم" مع إشارة الطريق مغلق، إضافة إلى العديد من التغريدات والإسقاطات الساخرة.

ولاقت تغريدات موناكو رواجا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين سخر معظمهم من برشلونة، في حين عبّر بعض مشجعي الفريق الكتالوني عن غضبهم من فريقهم ولاعبيه الذين أوصلوهم إلى هذه الحال، وجعلوا أنفسهم "أضحوكة" أمام فريق مثل موناكو ليسخر منهم.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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