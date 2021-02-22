بالفيديو.. موناكو يكيل السخرية من برشلونة ومبابي بعد الفوز على سان جيرمان

كال موناكو بعد فوزه على باريس سان جيرمان في عقر داره بالدوري الفرنسي لكرة القدم السخرية من فريق برشلونة الإسباني، الذي خسر من الفريق الباريسي في معقله كامب نو 1-4 في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، كما سخر من النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي لم يكرر تألقه مع برشلونة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي موناكو الناطق بالعربية على موقع تويتر صورة ساخرة، وأشار فيها إلى نادي برشلونة، وغرد بالصورة ردا على تغريدة سابقة له كتب فيها الفريق الفرنسي "3 نقاط من قلب العاصمة" مع صورة من أحد الأفلام الكوميدية المصرية، بعد فوزه على سان جيرمان بنتيجة 2-0 أمس الأحد".

ولم يكتف فريق الإمارة الفرنسية بذلك، بل نشر على حسابه الناطق بالإسبانية تغريدة أخرى ساخرة قال فيها "تغلبنا على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب والإياب. برشلونة، إذا كنتم بحاجة إلى نصيحة، راسلونا على الخاص".

¡Le ganamos al PSG en la ida y en la vuelta! 🔥 Barcelona, si necesitan un consejo envíenos un DM. 📩 pic.twitter.com/nFZomjPeK9 — AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) February 21, 2021

وإشارة موناكو لنادي برشلونة واضحة كون مباراة الإياب للفريق الكتالوني ستكون على ملعب الأمراء معقل باريس سان جيرمان لتعويض نتيجة الذهاب القاسية.

كما أعاد نشر تغريدة سان جيرمان التي وصف فيها هداف بطل الدوري الفرنسي كيليان مبابي وزميله ماورو إيكاردي بثنائي الرعب؛ ورد موناكو بسؤال استنكاري: "أين الرعب أنا لا أراه؟"

أين الرعب أنا لا أراه؟ ☠️ https://t.co/Z0HwCLM5Ze — إيه إس موناكو (@AS_Monaco_AR) February 21, 2021

كما نشر صورة مبابي بجوار حارس موناكو معلقا: "ليس اليوم" مع إشارة الطريق مغلق، إضافة إلى العديد من التغريدات والإسقاطات الساخرة.

ولاقت تغريدات موناكو رواجا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين سخر معظمهم من برشلونة، في حين عبّر بعض مشجعي الفريق الكتالوني عن غضبهم من فريقهم ولاعبيه الذين أوصلوهم إلى هذه الحال، وجعلوا أنفسهم "أضحوكة" أمام فريق مثل موناكو ليسخر منهم.

هههخخخ ، تعالوا لعبوا الإياب بدل عنا 😞😞. https://t.co/fQY8Jv3Wjh — فتاة برشلونة 🇮🇶 | بديل. (@4TerU_) February 22, 2021

اضرب كمان عايز اتوووووب https://t.co/QYAXHYagQY — بابا حمدي (@Ahmed_Hamdii_k) February 21, 2021

حسبى الله ونعم الوكيل ف الدفاع ابن المضحكه اللى وصلنا للحال دا ان فرقه زى موناكو اقصى طموحها تشارك ف التشامبيونز تحفل علينا https://t.co/Ugu27jZ7E5 — عَبْدُالرَحْمَّنِ (@2002_abdelrhmn) February 21, 2021