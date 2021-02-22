بالفيديو.. موناكو يكيل السخرية من برشلونة ومبابي بعد الفوز على سان جيرمان

انتهت مواجهة برشلونة وسان جيرمان أمس الثلاثاء بهزيمة قاسية للنادي الكتالوني، لكن فصول المواجهة لم تكتمل بعد، فقد كشفت وسائل الإعلام مشاهد أخرى لم تلتقطها الكاميرات خلال البث المباشر للمباراة.
كال موناكو بعد فوزه على باريس سان جيرمان في عقر داره بالدوري الفرنسي لكرة القدم السخرية من فريق برشلونة الإسباني، الذي خسر من الفريق الباريسي في معقله كامب نو 1-4 في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، كما سخر من النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي لم يكرر تألقه مع برشلونة.
ونشر الحساب الرسمي لنادي موناكو الناطق بالعربية على موقع تويتر صورة ساخرة، وأشار فيها إلى نادي برشلونة، وغرد بالصورة ردا على تغريدة سابقة له كتب فيها الفريق الفرنسي "3 نقاط من قلب العاصمة" مع صورة من أحد الأفلام الكوميدية المصرية، بعد فوزه على سان جيرمان بنتيجة 2-0 أمس الأحد".
😏 @fcbarcelona_ara 🤌 https://t.co/iKeSVhCiEq pic.twitter.com/AL3ufpiCTB
— إيه إس موناكو (@AS_Monaco_AR) February 21, 2021
ولم يكتف فريق الإمارة الفرنسية بذلك، بل نشر على حسابه الناطق بالإسبانية تغريدة أخرى ساخرة قال فيها "تغلبنا على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب والإياب. برشلونة، إذا كنتم بحاجة إلى نصيحة، راسلونا على الخاص".
¡Le ganamos al PSG en la ida y en la vuelta! 🔥
Barcelona, si necesitan un consejo envíenos un DM. 📩 pic.twitter.com/nFZomjPeK9
— AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) February 21, 2021
وإشارة موناكو لنادي برشلونة واضحة كون مباراة الإياب للفريق الكتالوني ستكون على ملعب الأمراء معقل باريس سان جيرمان لتعويض نتيجة الذهاب القاسية.
🎥 ⚽️ هكذا كانت بداية الحفلة في حديقة الأمراء! 🤩@SofianeDiop 🆚 @PSG_arab pic.twitter.com/iwJS6EYO3X
— إيه إس موناكو (@AS_Monaco_AR) February 22, 2021
⚽️🥅 غييرمو ماريبان يستغل أخطاء دفاع باريس سان جيرمان ويعزز تقدم الضيوف#الدوري_الفرنسي #beINLigue1 | #Ligue1 pic.twitter.com/UrE5TFxgbH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2021
كما أعاد نشر تغريدة سان جيرمان التي وصف فيها هداف بطل الدوري الفرنسي كيليان مبابي وزميله ماورو إيكاردي بثنائي الرعب؛ ورد موناكو بسؤال استنكاري: "أين الرعب أنا لا أراه؟"
أين الرعب أنا لا أراه؟ ☠️ https://t.co/Z0HwCLM5Ze
— إيه إس موناكو (@AS_Monaco_AR) February 21, 2021
كما نشر صورة مبابي بجوار حارس موناكو معلقا: "ليس اليوم" مع إشارة الطريق مغلق، إضافة إلى العديد من التغريدات والإسقاطات الساخرة.
ليس اليوم ⛔️#موناكو #باريس_موناكو pic.twitter.com/fDDFmeINZ1
— إيه إس موناكو (@AS_Monaco_AR) February 21, 2021
ليلة كبيرة في باريس ✨#موناكو #باريس_موناكوpic.twitter.com/OmIXUa78Y2
— إيه إس موناكو (@AS_Monaco_AR) February 21, 2021
ولاقت تغريدات موناكو رواجا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين سخر معظمهم من برشلونة، في حين عبّر بعض مشجعي الفريق الكتالوني عن غضبهم من فريقهم ولاعبيه الذين أوصلوهم إلى هذه الحال، وجعلوا أنفسهم "أضحوكة" أمام فريق مثل موناكو ليسخر منهم.
أمامنا 15 دقيقة أخرى ⏱️#موناكو #باريس_موناكو 0⃣ – 2⃣ pic.twitter.com/hzaJlMjzny
— إيه إس موناكو (@AS_Monaco_AR) February 21, 2021
هههخخخ ، تعالوا لعبوا الإياب بدل عنا 😞😞. https://t.co/fQY8Jv3Wjh
— فتاة برشلونة 🇮🇶 | بديل. (@4TerU_) February 22, 2021
اضرب كمان عايز اتوووووب https://t.co/QYAXHYagQY
— بابا حمدي (@Ahmed_Hamdii_k) February 21, 2021
حسبى الله ونعم الوكيل ف الدفاع ابن المضحكه اللى وصلنا للحال دا ان فرقه زى موناكو اقصى طموحها تشارك ف التشامبيونز تحفل علينا https://t.co/Ugu27jZ7E5
— عَبْدُالرَحْمَّنِ (@2002_abdelrhmn) February 21, 2021
😂😂😂
شوية لاعيبة مهزأة اتمني يكون بيوصلهم دا https://t.co/OVpe9sDIKR
— Mazharian (@Mazharian3) February 22, 2021