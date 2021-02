بالفيديو.. سخرية مليونية من حكم منع الكرة من دخول المرمى

تسبب الحكم أوسكار ماسياس رومو في ضياع فرصة هدف محقق لفريق كروز أزول في المرمى الخالي من حارس مرمى تولوكا في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وكان كروز أزول متقدما في النتيجة 2-0، وفي محاولة لإضافة هدف ثالث في الدقيقة 36 انفرد أحد لاعبيه ليسدد كرة قوية تصدى لها القائم لترتد إلى زميله الذي سدد في المرمى الخالي من الحارس، إلا أن الكرة اصطدمت بساق الحكم المندفع في طريق الكرة في مشهد غير معتاد أمام المرمى ليضيع الهدف المحقق.

ويعد السبب في هذه اللقطة هو التمركز السيئ للحكم، الذي يحظر عليه قانون كرة القدم أن يكون في المسار المتوقع لتمرير الكرة، لا سيما أمام المرمى، حتى لا تحدث مثل هذه الواقعة التي قد تحرم فريقا من هدف محقق.

كما أن الدخول في عمق منطقة الجزاء يعد من الممنوعات بالنسبة للحكام الذي يكون التحرك بطريقة قطرية هو الغالب على تواجدهم في الملعب، مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون في طريق الكرة بأي حال من الأحوال.

وبالطبع التف اللاعبون حول الحكم للاعتراض على ضياع الهدف بسببه، لكن من دون جدوى، حيث لم يكن يملك سوى تطبيق القانون الذي ينص على استئناف اللعب في مثل هذه الحالة بإسقاط الكرة.

وزاد الطين بلة أن الفريق الضيف تمكن من معادلة النتيجة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن كروز عاد ليتقدم مجددا بهدف ثالث في الشوط الثاني ليفوز باللقاء المثير 3-2.

وتفاعل مع اللقطة الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها أحد الحسابات الكبرى المتابعة للكرة المكسيكية على تويتر لتحقق أكثر من مليون مشاهدة، وجاءت التفاعلات عليها في معظمها ساخرة من الحكم الذي لا يجب أن يتواجد في هذا المكان داخل منطقة الجزاء.

