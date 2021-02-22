البث الحي
كرة قدم

بالفيديو.. سخرية مليونية من حكم منع الكرة من دخول المرمى

رومو تعرض لحملة سخرية ونقد كبير من الجماهير (مواقع التواصل)
رومو تعرض لحملة سخرية ونقد كبير من الجماهير (مواقع التواصل)
ناصر صادق
22/2/2021

تسبب الحكم أوسكار ماسياس رومو في ضياع فرصة هدف محقق لفريق كروز أزول في المرمى الخالي من حارس مرمى تولوكا في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وكان كروز أزول متقدما في النتيجة 2-0، وفي محاولة لإضافة هدف ثالث في الدقيقة 36 انفرد أحد لاعبيه ليسدد كرة قوية تصدى لها القائم لترتد إلى زميله الذي سدد في المرمى الخالي من الحارس، إلا أن الكرة اصطدمت بساق الحكم المندفع في طريق الكرة في مشهد غير معتاد أمام المرمى ليضيع الهدف المحقق.

ويعد السبب في هذه اللقطة هو التمركز السيئ للحكم، الذي يحظر عليه قانون كرة القدم أن يكون في المسار المتوقع لتمرير الكرة، لا سيما أمام المرمى، حتى لا تحدث مثل هذه الواقعة التي قد تحرم فريقا من هدف محقق.

كما أن الدخول في عمق منطقة الجزاء يعد من الممنوعات بالنسبة للحكام الذي يكون التحرك بطريقة قطرية هو الغالب على تواجدهم في الملعب، مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون في طريق الكرة بأي حال من الأحوال.

وبالطبع التف اللاعبون حول الحكم للاعتراض على ضياع الهدف بسببه، لكن من دون جدوى، حيث لم يكن يملك سوى تطبيق القانون الذي ينص على استئناف اللعب في مثل هذه الحالة بإسقاط الكرة.

وزاد الطين بلة أن الفريق الضيف تمكن من معادلة النتيجة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن كروز عاد ليتقدم مجددا بهدف ثالث في الشوط الثاني ليفوز باللقاء المثير 3-2.

وتفاعل مع اللقطة الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها أحد الحسابات الكبرى المتابعة للكرة المكسيكية على تويتر لتحقق أكثر من مليون مشاهدة، وجاءت التفاعلات عليها في معظمها ساخرة من الحكم الذي لا يجب أن يتواجد في هذا المكان داخل منطقة الجزاء.
____________________

  • حكم دولي سابق

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

بسبب النشيد التركي.. أوزيل يثير غضب الألمان

أوزيل لم يساهم في أي هدف خلال 5 مباريات لعبها مع فنربخشة حتى الآن (الأناضول)

فيروس غريب يبعد موراتا عن يوفنتوس

موراتا مع يوفنتوس في إحدى المباريات (غيتي-أرشيف)

بالفيديو.. موناكو يكيل السخرية من برشلونة ومبابي بعد الفوز على سان جيرمان

مبابي يمر بسهولة من مدافعي برشلونة لكنه لم يظهر أي خطورة أمام موناكو (غيتي)

ميسي ونيمار يواسيان رونالدينيو بعد وفاة والدته متأثرة بفيروس كورونا

رونالدينيو مع والدته أثناء احتفاله بالكرة الذهبية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

شاهد.. لحظة إصابة السفير الإيطالي قبل مقتله في الكونغو الديمقراطية

السفير الإيطالي كان في جولة ميدانية ضمن مهمة أممية عند تعرضه لهجوم مسلح (مواقع التواصل)

النووي الإيراني.. دعوة أوروبية لرفع العقوبات وواشنطن تربط ذلك بالمفاوضات وخامنئي: لن نذعن للضغوط

مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث بمؤتمر صحفي اليوم في بروكسيل (الأناضول)

6 أشياء يمكن أن تحدث لجسمك إذا تناولت البصل يوميا

تجاوزنا مرحلة كورونا بأقل الخسائر.. أردوغان: لا ندين لصندق النقد الدولي بفلس واحد واحتياطات المركزي تفوق 95 مليار دولار

أردوغان يتحدث بمؤتمر في إزمير لحزب العدالة والتنمية الحاكم (الأناضول)