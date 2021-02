بالفيديو.. غوارديولا مندهش بعد الفوز على أرسنال وينتظر الهزائم وأرتيتا يسلم بالفشل ويبحث عن اللقب الأوروبي

في الوقت الذي سلّم فيه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بفشله في دخول المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ووضع أمله في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، تحلى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالتواضع بعد أن ثبت أقدامه على طريق استعادة لقب البريميرليغ الذي فاز به ليفربول الموسم الماضي.

وحقق سيتي فوزه الـ18 على التوالي في كل المسابقات عندما تفوق 1-صفر على أرسنال مساء الأحد، ليهيمن على صدارة البريميرليغ برصيد 59 نقطة من 25 مباراة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

وسجل رحيم سترلينغ هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 75 ثانية ليخسر أرسنال للمرة الثالثة في 4 مباريات ويقبع في المركز العاشر برصيد 34 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ويستهام رابع الترتيب.

وفي خضم الانتصارات فاجأ غوارديولا الجميع بالحديث عن الهزائم بقوله "الرقم (الانتصارات) سيتوقف في يوم ما وسنخسر مباريات. أنا مندهش وسعيد أنه في الوقت الذي يعاني فيه الجميع في العالم، وكل الفرق في العالم تهدر النقاط، فإننا نلعب بثبات في المستوى على مدار آخر شهرين".

وأضاف "يتحدث الناس كثيرا عن الرقم القياسي وعن الانتصارات لكن حتى تفعل ذلك، فإنك تحتاج إلى الفوز بمثل هذه المباريات وتحقيق الكثير والكثير من الانتصارات".

وأكد غوارديولا أن سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي لسيتي، الذي لم يلعب منذ الثالث من يناير/كانون الثاني بسبب سلسلة من الإصابات ومعاناته من "كوفيد-19″، اقترب من العودة إلى الملاعب.

وأضاف المدرب الإسباني "أنا أتطلع إلى إشراكه، فلا يمكن أن ننسى أنه غاب طويلا بسبب الإصابة وأنه سيستعيد إيقاعه فقط عندما يحصل على دقائق من اللعب".

وتابع "في أسرع وقت أستطيع فيه أن أفعل ذلك، سأجعله يلعب لأنه يستحق وأنا أريد ذلك. وأريد أن أقول له أن يستمر في عمله الجاد لأن وقته سيأتي".

في المقابل، وصف أرتيتا مباراة الإياب في دور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام بنفيكا بأنها "نهائية" بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي وتقلص آماله في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي.

وإذا أخفق أرسنال في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، فإنه يستطيع التأهل إلى دوري الأبطال إذا أحرز لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.

