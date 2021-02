سولشاير حصل على الضوء الأخضر لضمه.. هالاند هدف مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس

قال أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن المستقبل يبدو جيدا بالنسبة له في أولد ترافورد، وإنه حصل على الدعم من جانب ملاك النادي لإبرام صفقات من العيار الثقيل ربما يكون من بينها التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان مانشستر يونايتد قد أخفق في مساعيه لضم هالاند (20 عاما) في العام الماضي، حيث اختار المهاجم النرويجي المتألق الانضمام إلى دورتموند قادما من سالزبورغ النمساوي، في ظل الشكوك التي حامت حينذاك حول مستقبل سولشاير مع مانشستر يونايتد.

Holy Haaland 🤯

This kid is on another level 🔥#Revierderby #S04BVB pic.twitter.com/AAvWTA4bgc

