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مانشستر سيتي يهزم أرسنال ويقترب من استعادة لقب الدوري الإنجليزي

سترلينغ يحتفل بإحراز هدف الفوز لمانشستر سيتي (غيتي)
سترلينغ يحتفل بإحراز هدف الفوز لمانشستر سيتي (غيتي)
21/2/2021-|آخر تحديث: 21/2/202110:38 PM (مكة المكرمة)

واصل مانشستر سيتي مشواره المثالي، وحقق الفوز الـ18 على التوالي في جميع المسابقات بعد انتصاره اليوم الأحد على مضيفه أرسنال 1-صفر في قمة المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق الفوز للمرة الـ13 على التوالي في المسابقة.

وتقمص رحيم ستيرلينغ دور البطولة في اللقاء عقب تسجيله هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة الثانية، وبذلك يكبد أرسنال خسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.

ويحلّق مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 59 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب الملاحقين ليستر سيتي، في حين تجمد رصيد أرسنال -الذي تلقى خسارته الـ11 في المسابقة خلال الموسم الحالي- عند 34 نقطة في المركز العاشر.

ويرجع آخر تعثر لمانشستر سيتي إلى 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين تعادل 1-1 مع ضيفه ويست بروميتش ألبيون في المرحلة الـ13 من الدوري.

ومنح فوز اليوم دفعة معنوية لمانشستر سيتي قبل لقائه بمضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوم الأربعاء القادم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما يحلم الفريق "السماوي" بالفوز به للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر : وكالات

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