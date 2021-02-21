أهدر نادي برشلونة فرصة الاقتراب من أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني وتعادل مع ضيفه قادش 1-1 اليوم الأحد، لتتواصل معاناة النادي الكتالوني الذي لم يستفق بعد من خسارته القاسية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وضمن منافسات المرحلة الـ24 من الليغا استقبل برشلونة منافسه قادش على ملعب كامب نو، وهو يطمح لاستغلال المباراة من أجل الاقتراب من أتلتيكو مدريد الذي خسر أمس السبت أمام ليفانتي 2-صفر، وتجاوز الخسارة 4-1 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

غير أن المباراة جاءت بعكس التوقعات وزادت متاعب النادي الكتالوني خلال هذا الموسم.

وتقدم برشلونة بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة الـ32 من ركلة جزاء، وتعادل أليخاندرو فرنانديز لقادش في الدقيقة الـ89 من ركلة جزاء أيضا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الغريم ريال مدريد، و8 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.

من جانبه، رفع قادش رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ14، ونجح في الصمود مجددا أمام برشلونة بعد تحقيقه الفوز في مواجهة الذهاب 2-1.