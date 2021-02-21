خطف المدرب الإسباني بيب غوارديولا الأنظار خلال مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم الأحد بارتدائه بذلة خاصة حملت رسالة موجهة لأغراض خيرية.

وحقق مانشستر سيتي اليوم الفوز الـ13 على التوالي في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعد الانتصار على أرسنال بفضل هدف رحيم ستيرلينغ.

وخلال المباراة ظهر غوارديولا ببذلة خاصة تحمل عبارة "أذرع مفتوحة" (Open Arms)، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن مغزى تلك الرسالة.

ووفقا لصحيفة "صن" (The sun) البريطانية فإن العبارة هي رسالة دعم لمنظمة غير حكومية تعمل على مساعدة المهاجرين غير النظاميين العالقين في البحر المتوسط.

وأوضحت الصحيفة أن المنظمة أسسها الناشط الكتالوني أوسكار كامبوس تعمل عبر باخرة خاصة في البحر المتوسط، وتقوم بالبحث عن المهاجرين غير النظاميين ومساعدة المتضررين منهم الذين قد يواجهون خطر الغرق، بسبب الظروف الجوية أو القوارب الهشة التي لا تقوى على خوض المتوسط محملة بعشرات الفارين من أفريقيا ومناطق أخرى.

وكشف كامبوس في وقت سابق أن غوارديولا تبرع بـ150 ألف يورو للمنظمة في عام 2018 من أجل إصلاح عطب في الباخرة.

يذكر أن غوارديولا يدعم مطالب الانفصاليين في إقليم كتالونيا، وسبق له المشاركة في نشاطات سياسية شهدها الإقليم في السنوات الأخيرة.

وواجهت المنظمة التي يقودها كامبوس في وقت سابق متاعب مع السلطات الإيطالية التي احتجزت الباخرة بتهمة تقديم المساعدة لمهاجرين غير نظاميين، واضطرت السلطات للإفراج عن الباخرة بعد حملة تضامن واسعة في إسبانيا رفعت شعار "إنقاذ حياة ليس جريمة".