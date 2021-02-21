شاهد- بعد مشادة كلامية مع ميسي بمباراة سان جيرمان.. هل باتت أيام باريديس مع المنتخب الأرجنتيني معدودة؟

يبدو أن خسارة برشلونة القاسية أمام باريس سان جيرمان 1-4 الثلاثاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستنعكس سلبا على المنتخب الأرجنتيني.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلافا وتوترا بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ومواطنه وزميله في المنتخب ليوناردو باريديس في مواجهة "الكامب نو".

Why tf did Paredes and Messi fight 🤐 pic.twitter.com/qooOBWEMxg — ABHÌ (@Dan_Denied) February 18, 2021

الخلاف بدأ بعدما ارتكب ميسي خطأ على باريديس في منتصف الملعب، فحاول الأخير معاتبة قائد منتخب "التانغو" ليتحول الأمر إلى مشادة كلامية بين الطرفين، ولولا حكم المباراة لتطورت الأمور إلى ما تحمد عقباه.

وتحدث أكثر من محلل كروي وعضو في الجهاز الفني والطبي للمنتخب الأرجنتيني عن النفوذ الذي يتمتع به ميسي في منتخب "ألباسيليستي".

يذكر أن مباراة الإياب بين الطرفين في "حديقة الأمراء" ستلعب في 10 مارس/آذار المقبل.