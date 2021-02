شاهد- بعد مشادة كلامية مع ميسي بمباراة سان جيرمان.. هل باتت أيام باريديس مع المنتخب الأرجنتيني معدودة؟

يبدو أن خسارة برشلونة القاسية أمام باريس سان جيرمان 1-4 الثلاثاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستنعكس سلبا على المنتخب الأرجنتيني.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلافا وتوترا بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ومواطنه وزميله في المنتخب ليوناردو باريديس في مواجهة "الكامب نو".

