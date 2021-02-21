شاهد- "المشاغب" بالوتيلي.. يقود حلم مونزا للصعود إلى الكالتشيو

برأسية متقنة سجلها المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، منح فريقه مونزا المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وكان هدف المهاجم "المشاغب" كافيا ليقود فريقه للفوز على كييفو ودفع فريقه نحو المراكز التي تؤهل صاحبها لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

2 goals in 4 Serie B appearances for AC Monza’s Mario Balotelli.pic.twitter.com/wLb3mP7bsk — Sacha Pisani (@Sachk0) February 20, 2021

وهدف بالوتيلي هذا هو الثاني له في 4 مباريات مع فريقه الجديد هذا الموسم بعد انتقال مجانا من بيرشكا إلى مونزا.

يذكر أن بالوتيلي (30 عاما) لعب سابقا مع كبار أوروبا كإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول وميلان ومرسيليا، قبل أن يدفن موهبته بسبب سلوكه وينتقل لدوري الدرجة الثانية في بلده.