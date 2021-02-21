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شاهد- "المشاغب" بالوتيلي.. يقود حلم مونزا للصعود إلى الكالتشيو

بالوتيلي (وسط) سجل هدف الفوز لفريقه في مرمى كييفو (مواقع التواصل)
بالوتيلي (وسط) سجل هدف الفوز لفريقه في مرمى كييفو (مواقع التواصل)
21/2/2021

برأسية متقنة سجلها المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، منح فريقه مونزا المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وكان هدف المهاجم "المشاغب" كافيا ليقود فريقه للفوز على كييفو ودفع فريقه نحو المراكز التي تؤهل صاحبها لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وهدف بالوتيلي هذا هو الثاني له في 4 مباريات مع فريقه الجديد هذا الموسم بعد انتقال مجانا من بيرشكا إلى مونزا.

يذكر أن بالوتيلي (30 عاما) لعب سابقا مع كبار أوروبا كإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول وميلان ومرسيليا، قبل أن يدفن موهبته بسبب سلوكه وينتقل لدوري الدرجة الثانية في بلده.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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