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ريال مدريد يعاني من 41 إصابة في 5 أشهر.. زيدان لديه 12 لاعبا فقط ولن يخاطر بإشراك بنزيمة

ريال مدريد تعرض لـ4 هزائم في الليغا (غيتي)
ريال مدريد تعرض لـ4 هزائم في الليغا (غيتي)
21/2/2021

تلاحق الإصابات فريق ريال مدريد حتى إن الصحافة الإسبانية رصدت 41 إصابة الموسم الحالي أي في 5 أشهر فقط، آخرها إصابة هداف الفريق كريم بنزيمة ليفقد الملكي كل مهاجميه الأساسيين.

وقال زين الدين زيدان -مدرب ريال مدريد- إنه لن يخاطر بأي شكل ببنزيمة عندما يلعب في ضيافة أتلانتا في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل رغم واقع افتقاره إلى عدد من الخيارات الهجومية.

وكان بنزيمة، هداف ريال برصيد 17 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ضمن 9 لاعبين غائبين عن التشكيلة بسبب الإصابة أثناء الفوز 1-صفر على ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني أمس السبت، ليتقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى 3 نقاط.

ولم يكن أمام زيدان سوى المهاجم الوحيد ماريانو دياز أمام بلد الوليد في ظل غياب بنزيمة والثنائي الهجومي إيدن هازارد ورودريغو، وسيغيب اللاعبان عن الرحلة إلى إيطاليا بسبب الإصابة.

وقال زيدان للصحفيين "لن نخاطر بأي شكل ببنزيمة لأن الطريق لا يزال طويلا هذا الموسم وهناك كثير من المباريات".

وأضاف "إذا كان على ما يرام سيسافر معنا، وإذا لم يكن كذلك فلن يسافر، لن نخاطر بأي شكل. ربما لو كانت هذه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أو آخر مباراة في موسم الدوري وننافس على اللقب (لقرّرنا مشاركته)، لكن الطريق لا يزال طويلا".

وتابع "سيخضع لفحوص جديدة (يوم الأحد) وسنرى حالته ونقرر".

وذكرت صحيفة ماركا أمس السبت وقوع 41 إصابة في ريال مدريد هذا الموسم، فضلا عن غياب 5 لاعبين عن مباريات بعد الإصابة بـ"كوفيد-19″، وقد غاب 20 لاعبا عن الملاعب وابتعدوا عن 146 مباراة في الإجمالي.

ولم يكن أمام ريال سوى 12 لاعبا جاهزا من الفريق الأول لمواجهة بلد الوليد، واضطر زيدان إلى الاعتماد على فريق الرديف لملء مقاعد البدلاء، ومنهم الثنائي الشاب هوجو دورو وسيرجيو أريباس إذ شارك اللاعبان كبديلين.

ولم يكن بوسع زيدان إخفاء إحباطه من أزمة الإصابات لكنه أشاد بفريقه بعد ما حقق فوزه الرابع على التوالي في الدوري رغم الغيابات.

وقال زيدان "نحن غير سعداء بالموقف على الإطلاق، ولقد تحدثنا كثيرا بخصوص ذلك لكنه لا يوجد الكثير الذي نستطيع أن نفعله".

وأضاف "لدينا كثير من الإصابات لكن المجموعة المتاحة من اللاعبين تتحلى بالالتزام وينبغي أن نواصل المضي قدما. أنا سعيد بكل اللاعبين الذين شاركوا في المباراة ولقد عملنا جميعا بجدية طوال الأسبوع وهذه هي المكافأة".

وتسببت هذه الإصابات في معاناة الملكي من 4 هزائم في الليغا، فضلا عن هزائم متعددة حتى على يد فرق مغمورة في الكأس المحلي أو دوري الأبطال.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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