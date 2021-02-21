حسم إنتر "ديربي الغضب" لصالحه، وواصل التحليق في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه الثمين والمستحق 3-صفر على مضيفه وجاره اللدود ميلان اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة 23 للمسابقة.

وافتتح النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر مبكرا في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57، في حين أضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 66.

بهذا الهدف، انفرد لوكاكو بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 17 هدفا، متفوقا بفارق هدف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، صاحب المركز الثاني.

ارتفع رصيد إنتر، الذي حافظ على صحوته في المسابقة عقب تحقيق انتصاره الرابع على التوالي، إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ميلان، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي عقب خسارته أمام سبيزيا في الأسبوع الماضي، التي تسببت في فقدانه الصدارة في المرحلة الماضية.

يأتي هذا الفوز ليواصل إنتر تفوقه على ميلان للمباراة الثانية على التوالي بعدما سبق أن تغلب عليه 2-1 في المواجهة الأخيرة التي جرت بينهما في ربع نهائي كأس إيطاليا الشهر الماضي.

كما ثأر إنتر لخسارته 2-1 أمام ميلان في لقاء الفريقين خلال مرحلة الذهاب ببطولة الدوري للموسم الحالي.

في المقابل، جاءت الخسارة لتضاعف من حالة الإحباط لدى جماهير ميلان على خلفية تراجع نتائج الفريق بالمسابقة في الفترة الأخيرة، حيث تعد هذه هي الخسارة الرابعة للفريق في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة.