الفتى الذهبي يواصل الإبداع.. شاهد هدف هالاند بمقصية رائعة في البوندسليغا

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تألقه مسجلًا هدفين أحدهما الهدف الرائع في فوز فريقه بوروسيا دورتموند على شالكه برباعية نظيفة في الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاء الهدف الرائع في الدقيقة 45 عندما مرر جادون سانشو صاحب هدف التقدم لدورتموند كرة عرضية استقبلها هالاند وهي في الهواء بركلة مباشرة "مقصية"، لتسكن شباك شالكه وسط ذهول الجميع.

Holy Haaland 🤯

This kid is on another level 🔥#Revierderby #S04BVB pic.twitter.com/AAvWTA4bgc

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 20, 2021