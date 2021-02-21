الفتى الذهبي يواصل الإبداع.. شاهد هدف هالاند بمقصية رائعة في البوندسليغا

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تألقه مسجلًا هدفين أحدهما الهدف الرائع في فوز فريقه بوروسيا دورتموند على شالكه برباعية نظيفة في الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاء الهدف الرائع في الدقيقة 45 عندما مرر جادون سانشو صاحب هدف التقدم لدورتموند كرة عرضية استقبلها هالاند وهي في الهواء بركلة مباشرة "مقصية"، لتسكن شباك شالكه وسط ذهول الجميع.

وذكر الحساب الرسمي للبوندسليغا على تويتر أن هالاند سجل 17 هدفا في 17 مباراة، كما احتفى بهدفه الرائع.

⚽ Sancho

⚽ Haaland 😱

⚽ Guerreiro

⚽ Haaland Relive the #Revierderby 📹⭐ pic.twitter.com/iqBaclVdHE — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 20, 2021

ويحتل هالاند المركز الثالث في ترتيب هدافي البوندسليغا برصيد 17 هدفا، خلف المتصدر روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ (26 هدفا)، وأندريه سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت (18 هدفا).