الفتى الذهبي يواصل الإبداع.. شاهد هدف هالاند بمقصية رائعة في البوندسليغا

أعاد تألق المهاجمين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند بداية تألق كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، التي سرعان ما تحولت إلى تنافس على الألقاب الجماعية والفردية، وسباق في تسجيل الأهداف.
واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تألقه مسجلًا هدفين أحدهما الهدف الرائع في فوز فريقه بوروسيا دورتموند على شالكه برباعية نظيفة في الدوري الألماني لكرة القدم.
وجاء الهدف الرائع في الدقيقة 45 عندما مرر جادون سانشو صاحب هدف التقدم لدورتموند كرة عرضية استقبلها هالاند وهي في الهواء بركلة مباشرة "مقصية"، لتسكن شباك شالكه وسط ذهول الجميع.
Holy Haaland 🤯
This kid is on another level 🔥#Revierderby #S04BVB pic.twitter.com/AAvWTA4bgc
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 20, 2021
وذكر الحساب الرسمي للبوندسليغا على تويتر أن هالاند سجل 17 هدفا في 17 مباراة، كما احتفى بهدفه الرائع.
⚽ Sancho
⚽ Haaland 😱
⚽ Guerreiro
⚽ Haaland
Relive the #Revierderby 📹⭐ pic.twitter.com/iqBaclVdHE
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 20, 2021
ويحتل هالاند المركز الثالث في ترتيب هدافي البوندسليغا برصيد 17 هدفا، خلف المتصدر روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ (26 هدفا)، وأندريه سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت (18 هدفا).