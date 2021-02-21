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الفتى الذهبي يواصل الإبداع.. شاهد هدف هالاند بمقصية رائعة في البوندسليغا

هالاند لحظة تسجيله الهدف الرائع في شالكه (غيتي)
هالاند لحظة تسجيله الهدف الرائع في شالكه (غيتي)
21/2/2021

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تألقه مسجلًا هدفين أحدهما الهدف الرائع في فوز فريقه بوروسيا دورتموند على شالكه برباعية نظيفة في الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاء الهدف الرائع في الدقيقة 45 عندما مرر جادون سانشو صاحب هدف التقدم لدورتموند كرة عرضية استقبلها هالاند وهي في الهواء بركلة مباشرة "مقصية"، لتسكن شباك شالكه وسط ذهول الجميع.

وذكر الحساب الرسمي للبوندسليغا على تويتر أن هالاند سجل 17 هدفا في 17 مباراة، كما احتفى بهدفه الرائع.

ويحتل هالاند المركز الثالث في ترتيب هدافي البوندسليغا برصيد 17 هدفا، خلف المتصدر روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ (26 هدفا)، وأندريه سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت (18 هدفا).

المصدر : الجزيرة

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