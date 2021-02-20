وجه ليفانتي ضربة موجعة أخرى لأتلتيكو مدريد، وتغلب عليه في عقر داره بملعب "واندا متروبوليتانو" 2-صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن تعادل الفريقان على ملعب ليفانتي 1-1 الأربعاء الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية بالدوري، حقق ليفانتي فوزا اليوم على أتلتيكو مدريد بهدفين سجلهما خوسي لويس موراليس في الدقيقة 30، وخورخي دي فروتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 31 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن، في حين تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط أمام ريال مدريد و9 نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

ملخص تفوق "ليفانتي" على "أتلتيكو مدريد" في واندا "ميتوبوليتانو" بثنائية نظيفة 📺#AtletiLevante 0-2 pic.twitter.com/P0iamhG6mH — LaLiga (@LaLigaArab) February 20, 2021

وجاءت هزيمة أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم لتنعش آمال ريال مدريد وبرشلونة في تقليص الفارق عبر المرحلة نفسها، حيث يواجه ريال مدريد بلد الوليد في وقت لاحق اليوم، ويلتقي برشلونة مع قادش غدا.

ورغم أن أتلتيكو مدريد يملك مباراة مؤجلة، فإن تعثره اليوم قد يؤثر بشكل كبير على حظوظه في التتويج باللقب بالنظر إلى جدول المباريات المتبقي والذي يتضمن اصطدامه بريال مدريد وبرشلونة.