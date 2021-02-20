البث الحي
كرة قدم

هدية أخرى لريال مدريد وبرشلونة.. ليفانتي يمنع أتلتيكو مدريد من الابتعاد في صدارة الدوري الإسباني

تعثر أتلتيكو مدريد قد يؤثر بشكل كبير على حظوظه في المنافسة على لقب الليغا (غيتي)
تعثر أتلتيكو مدريد قد يؤثر بشكل كبير على حظوظه في المنافسة على لقب الليغا (غيتي)
20/2/2021-|آخر تحديث: 20/2/202109:21 PM (مكة المكرمة)

وجه ليفانتي ضربة موجعة أخرى لأتلتيكو مدريد، وتغلب عليه في عقر داره بملعب "واندا متروبوليتانو" 2-صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن تعادل الفريقان على ملعب ليفانتي 1-1 الأربعاء الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية بالدوري، حقق ليفانتي فوزا اليوم على أتلتيكو مدريد بهدفين سجلهما خوسي لويس موراليس في الدقيقة 30، وخورخي دي فروتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 31 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن، في حين تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط أمام ريال مدريد و9 نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

وجاءت هزيمة أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم لتنعش آمال ريال مدريد وبرشلونة في تقليص الفارق عبر المرحلة نفسها، حيث يواجه ريال مدريد بلد الوليد في وقت لاحق اليوم، ويلتقي برشلونة مع قادش غدا.

ورغم أن أتلتيكو مدريد يملك مباراة مؤجلة، فإن تعثره اليوم قد يؤثر بشكل كبير على حظوظه في التتويج باللقب بالنظر إلى جدول المباريات المتبقي والذي يتضمن اصطدامه بريال مدريد وبرشلونة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

هدف أوزيل لا يشيخ.. فيديو لإحدى مقطوعات "عازف الليل" الكروية

أوزيل (يمين) رسم لوحة كروية جيدة (رويترز-أرشيف)

ميسي ومبابي.. هل هناك وجه للمقارنة؟

ميسي (يمين) في سن 23 نال كرتين ذهبيتن وعدة ألقاب أما مبابي فقاد منتخب فرنسا للفوز بمونديال روسيا (وكالات)

مارسيلو غالاردو.. مدرب أرجنتيني رفض الإشراف على برشلونة

البرسا تأخر في إتمام الصفقة فبقي غالاردو مع ريفر بلايت (غيتي)

وجها لوجه وقلبا لقلب.. قصة جدارية إبراهيموفيتش ولوكاكو الشهيرة

الجدارية غزت مواقع التواصل الاجتماعي (الأوروبية)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام الميكرويف يوميا؟

الميكرويف آمن ولن يسبب لك السرطان (شترستوك)

ميركل تكشف عن الطريقة الوحيدة لإنهاء وباء كورونا عالميا

الكافيار الأخضر.. ينمو بحجم الأرض في 4 أشهر ويكفي لإطعام البشرية

نظرا لخصائصها المغذية، تعد الولفيا جزءا من النظام الغذائي للعديد من شعوب جنوب شرق آسيا (شترستوك)

وسط تحذيرات الجيش من الفوضى.. هل ينبعث حراك الجزائر في ذكراه الثانية؟

التعبئة الافتراضية تتواصل لذكرى الحراك الثانية، بينما تعبر أطراف من داخله عن خيبتها في أدلجة الاحتجاج (الجزيرة)