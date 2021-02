هدف أوزيل لا يشيخ.. فيديو لإحدى مقطوعات "عازف الليل" الكروية

أول نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عانى أرسنال للتفوق على ضيفه لودوغورتس رازغراد البلغاري في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفاز عليه 3-2 بفضل هدف قاتل للنجم الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل.

وبقيت النتيجة متعادلة بين الفريقين حتى الدقيقة الـ87 قبل أن يسجل أوزيل هدفا حفر في ذاكرة الجماهير، وبات إرثا جميلا في تاريخ كرة القدم.

واللحن الكروي الذي عزفه وقتها "عازف الليل" بهدف لم يشخ، والجماهير وحتى أوزيل نفسه لا يزالون يستمتعون بمشاهدته وإعادته أكثر من مرة.

أوزيل الذي تلقى تمريرة من المصري محمد النني قبل منتصف الملعب، رفع الكرة من فوق الحارس وتلاعب بمدافعين قبل أن يضع الكرة بكل هدوء داخل مرمى الفريق البلغاري.

Thanks for this great assist my brother😁 I'll miss you …❤️ @ElNennY https://t.co/jUCyS2tSgf

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 25, 2021