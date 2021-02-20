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هدف أوزيل لا يشيخ.. فيديو لإحدى مقطوعات "عازف الليل" الكروية

أوزيل (يمين) رسم لوحة كروية جيدة (رويترز-أرشيف)
أوزيل (يمين) رسم لوحة كروية جيدة (رويترز-أرشيف)
20/2/2021-|آخر تحديث: 20/2/202106:35 PM (مكة المكرمة)

أول نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عانى أرسنال للتفوق على ضيفه لودوغورتس رازغراد البلغاري في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفاز عليه 3-2 بفضل هدف قاتل للنجم الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل.

وبقيت النتيجة متعادلة بين الفريقين حتى الدقيقة الـ87 قبل أن يسجل أوزيل هدفا حفر في ذاكرة الجماهير، وبات إرثا جميلا في تاريخ كرة القدم.

واللحن الكروي الذي عزفه وقتها "عازف الليل" بهدف لم يشخ، والجماهير وحتى أوزيل نفسه لا يزالون يستمتعون بمشاهدته وإعادته أكثر من مرة.

النني (يسار) مرر وأوزيل سجل (رويترز-أرشيف)

أوزيل الذي تلقى تمريرة من المصري محمد النني قبل منتصف الملعب، رفع الكرة من فوق الحارس وتلاعب بمدافعين قبل أن يضع الكرة بكل هدوء داخل مرمى الفريق البلغاري.

يذكر أن أوزيل ترك الفريق اللندني الشهر الماضي، وانتقل إلى فريق فنربخشة التركي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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