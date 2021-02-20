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مارسيلو غالاردو.. مدرب أرجنتيني رفض الإشراف على برشلونة

البرسا تأخر في إتمام الصفقة فبقي غالاردو مع ريفر بلايت (غيتي)
البرسا تأخر في إتمام الصفقة فبقي غالاردو مع ريفر بلايت (غيتي)
20/2/2021

عرض برشلونة الموسم الماضي على الأرجنتيني مارسيلو غالاردو تدريب الفريق خلفا لإرنستو فالفيردي، لكن غالاردو رفض عرض البرسا.

وبعد نحو عام، كشف ماريانو خوان صديق غالاردو مدرب ريفر بلايت الأرجنتيني الحالي سبب رفضه تدريب الفريق الكتالوني والبقاء مع الريفر.

ويقول خوان إن "غالاردو كان على بعد ساعات من تدريب برشلونة، وخلال نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس 2019، بين ريفر بلايت وفلامينغو البرازيلي (انتهت المباراة بفوز الفريق البرازيلي 2-1)، تحدث الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي السابق لبرشلونة مع غيلاردو، وشرح الأخير أنه موافق على عرض البرسا، ولكن إذا تأخرت الصفقة إلى ما قبل بدء الريفر تحضيراته للموسم الجديد فإنه لن يترك فريقه الأرجنتيني".

ويتابع أنه "في هذه الفترة، حقق برشلونة نتائج جيدة تحت قيادة فالفيردي، ولهذا تأخرت إقالة المدرب الإسباني، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تواصل أبيدال -الذي لعب مع غالاردو في فرنسا- مجددا مع المدرب الأرجنتيني، لكن الأخير رفض تولي المسؤولية لأن تحضيرات الموسم مع الريفر انطلقت".

يذكر أن برشلونة تعاقد وقتها مع كيكي سيتين، الذي أُقيل بعد الخسارة القاسية أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال 2-8.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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