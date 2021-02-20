واصل نادي ليفربول سلسلة نتائجة المخيبة، وخسر 0-2 أمام ضيفه إيفرتون، وهي الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع البرازيلي ريتشارليسون فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في المقدمة بالدقيقة الثالثة بعد تمريرة رائعة بين المدافعين من خاميس رودريغيز.

وأكد إيفرتون انتصاره بركلة جزاء نفذها غيلفي سيغوردسون في الدقيقة 83 بعد أن قرر الحكم أن دومينيك كالفيرت ليوين سقط بفعل إعاقة من ترينت ألكسندر أرنولد.

وحقق إيفرتون أول فوز في الدوري الإنجليزي على ملعب ليفربول منذ 1999، ليتساوى برصيد 40 نقطة مع ليفربول في المركز السادس.

ولم يفز إيفرتون في 20 مباراة بالدوري أمام غريمه في مدينة ليفربول، فيما لم يخسر فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في 4 مباريات متتالية على أرضه في الدوري منذ 1923.