البث الحي
كرة قدم

لسبب غريب.. مشجع يهدي فريقه مبلغا كبيرا

روديني (يسار) ممنوع من اللعب مع إنترناسيونال ضد فلامنغو إلا اذا دفع إنترناسيونال مليون ريال (مواقع التواصل)
روديني (يسار) ممنوع من اللعب مع إنترناسيونال ضد فلامنغو إلا اذا دفع إنترناسيونال مليون ريال (مواقع التواصل)
20/2/2021

منح مشجع لإنترناسيونال فريقه 200 ألف دولار تقريبا أمس الجمعة، ويبدو المبلغ هدية لضمان مشاركة أحد نجوم الفريق في مباراة قد تكون تاريخية بالدوري البرازيلي لكرة القدم مطلع الأسبوع.

وقال النادي في بيان "تلقى إنترناسيونال مليون ريال (185 ألفا و794 دولارا) في صورة تبرع من إلوسمار ماغي شيفر".

وأضاف "وقّع المشجع على اتفاق بإهداء المبلغ إلى النادي بلا شروط، ونقدم له شكرا جزيلا".

ورفض متحدث باسم النادي الحديث عن كيفية استغلال المبلغ لكنه أشار إلى وجود اتفاق يمنع روديني من اللعب مع إنترناسيونال ضد فريقه الأصلي فلامنغو إلا إذا دفع إنترناسيونال مليون ريال.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المبلغ سيضمن مشاركة روديني، وأن الهدية من ماغي شيفر وهو مزارع ثري.

وانضم الظهير الأيمن روديني (29 عاما) إلى إنترناسيونال على سبيل الإعارة من فلامنغو العام الماضي، وشارك بانتظام في موسم ناجح حتى الآن لفريقه.

ويتصدر إنترناسيونال دوري الأضواء حاليا بفارق نقطة واحدة عن فلامنغو مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.

ويلتقي الفريقان غدا الأحد في ملعب "ماراكانا"، وسيضمن الانتصار تتويج إنترناسيونال باللقب لأول مرة منذ 1979.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

لاعب برازيلي يزعم أنه أفضل من ميسي ورونالدو

زعم اللاعب البرازيلي إديلسون، الذي فاز مع المنتخب بكأس العالم عام 2002، أنه أفضل من مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ويتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عندما يتعلق الأمر بالنجاحات في المسيرة الكروية.

المزيد من كرة قدم

شاهد.. ليفانتي يهزم أتلتيكو مدريد ويشعل الصراع على لقب الدوري الإسباني

تعثر أتلتيكو مدريد قد يؤثر بشكل كبير على حظوظه في المنافسة على لقب الليغا (غيتي)

هدف أوزيل لا يشيخ.. فيديو لإحدى مقطوعات "عازف الليل" الكروية

أوزيل (يمين) رسم لوحة كروية جيدة (رويترز-أرشيف)

ميسي ومبابي.. هل هناك وجه للمقارنة؟

ميسي (يمين) في سن 23 نال كرتين ذهبيتن وعدة ألقاب أما مبابي فقاد منتخب فرنسا للفوز بمونديال روسيا (وكالات)

مارسيلو غالاردو.. مدرب أرجنتيني رفض الإشراف على برشلونة

البرسا تأخر في إتمام الصفقة فبقي غالاردو مع ريفر بلايت (غيتي)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام الميكرويف يوميا؟

الميكرويف آمن ولن يسبب لك السرطان (شترستوك)

ميركل تكشف عن الطريقة الوحيدة لإنهاء وباء كورونا عالميا

الكافيار الأخضر.. ينمو بحجم الأرض في 4 أشهر ويكفي لإطعام البشرية

نظرا لخصائصها المغذية، تعد الولفيا جزءا من النظام الغذائي للعديد من شعوب جنوب شرق آسيا (شترستوك)

وسط تحذيرات الجيش من الفوضى.. هل ينبعث حراك الجزائر في ذكراه الثانية؟

التعبئة الافتراضية تتواصل لذكرى الحراك الثانية، بينما تعبر أطراف من داخله عن خيبتها في أدلجة الاحتجاج (الجزيرة)