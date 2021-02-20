لسبب غريب.. مشجع يهدي فريقه مبلغا كبيرا

منح مشجع لإنترناسيونال فريقه 200 ألف دولار تقريبا أمس الجمعة، ويبدو المبلغ هدية لضمان مشاركة أحد نجوم الفريق في مباراة قد تكون تاريخية بالدوري البرازيلي لكرة القدم مطلع الأسبوع.

وقال النادي في بيان "تلقى إنترناسيونال مليون ريال (185 ألفا و794 دولارا) في صورة تبرع من إلوسمار ماغي شيفر".

وأضاف "وقّع المشجع على اتفاق بإهداء المبلغ إلى النادي بلا شروط، ونقدم له شكرا جزيلا".

ورفض متحدث باسم النادي الحديث عن كيفية استغلال المبلغ لكنه أشار إلى وجود اتفاق يمنع روديني من اللعب مع إنترناسيونال ضد فريقه الأصلي فلامنغو إلا إذا دفع إنترناسيونال مليون ريال.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المبلغ سيضمن مشاركة روديني، وأن الهدية من ماغي شيفر وهو مزارع ثري.

وانضم الظهير الأيمن روديني (29 عاما) إلى إنترناسيونال على سبيل الإعارة من فلامنغو العام الماضي، وشارك بانتظام في موسم ناجح حتى الآن لفريقه.

ويتصدر إنترناسيونال دوري الأضواء حاليا بفارق نقطة واحدة عن فلامنغو مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.

ويلتقي الفريقان غدا الأحد في ملعب "ماراكانا"، وسيضمن الانتصار تتويج إنترناسيونال باللقب لأول مرة منذ 1979.