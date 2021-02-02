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هكذا يعامل ريال مدريد أساطيره.. "إعجاب" راموس على منشور يؤكد المؤكد

راموس قاب قوسين من الرحيل عن ريال مدريد (رويترز)
راموس قاب قوسين من الرحيل عن ريال مدريد (رويترز)
2/2/2021

أشهر عدة، وينتهي عقد الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، مع فريقه، ومن الواضح أنه ليس هناك -حتى الآن- أي مؤشرات على اتفاق بين الطرفين لتمديد العقد.

ومن المعروف أن "المطرقة الإسبانية" نشيط جدا على موقع "إنستغرام" (لديه نحو 43 مليون متابع)، حيث ينشر باستمرار صورا وفيديوهات له ولعائلته؛ لكن هذه المرة سُلطت الأضواء على منشور سجل "إعجابه" به.

وكتب أحد الحسابات المؤيدة للميرينغي على "إنستعرام" أن "ريال مدريد متأكد من أن راموس سيغادر الصيف المقبل، هكذا نعامل أساطيرنا.. أمر مؤسف"، وأُرفق المنشور بصورة -بالأسود والأبيض- لراموس يبدو فيها مستاء وجالسا على أرضية الملعب.

ورغم أن المنشور منذ 4 أيام؛ لكنه انتشر كالنار في الهشيم بعد "إعجاب" راموس.

راموس بات الآن حرا في التفاوض مع أي فريق يريده، وحتى توقيع عقد مبدئي معه؛ لأن عقده مع فريق العاصمة الإسبانية ينتهي رسميا في 30 يونيو/حزيران القادم.

يذكر أن رينيه راموس شقيق سيرجيو ووكيل أعماله سجل "إعجابه" بتغريدة في تويتر كتبها أحد الصحفيين الإسبان، وجاء فيها "يجب على أحدهم شرح كيف ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة، السماح للقائد وأحد أساطير النادي أن يظهر ضمن قائمة لاعبين تستطيع التفاوض مع أي فريق، والانتقال له مجانا".

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