من الأهرامات إلى جسور إسطنبول المعلقة.. غلطة سراي يقدم مهاجمه المصري مصطفى محمد

استبعد مسعود أوزيل، نجم المنتخب الألماني السابق والفائز بلقب كأس العالم 2014، العودة إلى الدوري الألماني أو المنتخب، وذلك خلال حفل توقيعه لفنربخشة التركي اليوم الأربعاء.
أعلن نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم عن انضمام مهاجم الزمالك المصري مصطفى محمد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء.
وقدم غلطة سراي لاعبه إلى الجماهير من خلال فيديو يربط فيه رحلة المهاجم المصري من بلاده بإبراز أشهر معالمها أهرامات الجيزة، ووصوله إلى جسور إسطنبول المعلقة حيث المدينة التي ينتمي إليها الفريق التركي.
Yeni transferimiz @mmostafa_11! 🤩
Detaylar için 👉 https://t.co/XGTSHmghBt pic.twitter.com/IfSfG6TmoC
— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021
واستعرض غلطة سراي من خلال الفيديو أبرز أهداف ومهارات لاعبه الجديد مع فريقه السابق الزمالك.
🤟 Mostafa Mohamed'in Florya'daki ilk günü! 🦁
Daha fazlası Galatasaray Mobil Uygulamada 👉 https://t.co/yifjYAMa92 #SeninleyizHerYerdeyiz pic.twitter.com/uKexrMJTs4
— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021
واختار غلطة سراي الأهرامات تحديدا التي تعد رمزا لمصر وتاريخها الكبير كون اللاعب صاحب الـ23 عاما من مواليد مدينة الجيزة.
💊 Mostafa Mohamed, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti. ✅ pic.twitter.com/MCoi0ju8jT
— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021
ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من الجماهير المصرية والتركية، ما بين فخورين بابن بلدهم وتمثيله لفريق تركي عريق وما بين مرحبين به في غلطة سراي ومتمنين له تألقا ونجاحا كبيرين.
عظمه اوى ❤❤❤
يلا ربنا يوفقك وتكسر الدنيا مع انك سيبت فراغ كبير ف الفريق وصعب تعويض الفريق بمهاجم زيك او اقل حتى ..@mmostafa_11 https://t.co/8Wn52WzVam
— HoSaM TaHaN (@Hosamt252) February 1, 2021
صفحة جلاتا سراي بتحتفل بالاناكوندا 👏 https://t.co/ZVbKtijQeC
— رضوي Vinus👑 (@Radwamabrok6) February 1, 2021
كدا يبني اقدر احبك من أعماق قلبي وادعيلك باحلى فورمة واحلى أداء عشان نشوف استرايكر عظيم للمنتخب https://t.co/jzucbC165m
— Elshahed..🔥 (@elshahed_yousef) February 1, 2021
ربنا يوفقك من احسن مهاجمين مصر بس يبطل غرور 😂🙏 https://t.co/jVKG91RBH1
— Mahmoud Ashour (@mahmouddashour) February 1, 2021