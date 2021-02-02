من الأهرامات إلى جسور إسطنبول المعلقة.. غلطة سراي يقدم مهاجمه المصري مصطفى محمد

أعلن نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم عن انضمام مهاجم الزمالك المصري مصطفى محمد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء.

وقدم غلطة سراي لاعبه إلى الجماهير من خلال فيديو يربط فيه رحلة المهاجم المصري من بلاده بإبراز أشهر معالمها أهرامات الجيزة، ووصوله إلى جسور إسطنبول المعلقة حيث المدينة التي ينتمي إليها الفريق التركي.

واستعرض غلطة سراي من خلال الفيديو أبرز أهداف ومهارات لاعبه الجديد مع فريقه السابق الزمالك.

واختار غلطة سراي الأهرامات تحديدا التي تعد رمزا لمصر وتاريخها الكبير كون اللاعب صاحب الـ23 عاما من مواليد مدينة الجيزة.

💊 Mostafa Mohamed, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti. ✅ pic.twitter.com/MCoi0ju8jT — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من الجماهير المصرية والتركية، ما بين فخورين بابن بلدهم وتمثيله لفريق تركي عريق وما بين مرحبين به في غلطة سراي ومتمنين له تألقا ونجاحا كبيرين.

عظمه اوى ❤❤❤ يلا ربنا يوفقك وتكسر الدنيا مع انك سيبت فراغ كبير ف الفريق وصعب تعويض الفريق بمهاجم زيك او اقل حتى ..@mmostafa_11 https://t.co/8Wn52WzVam — HoSaM TaHaN (@Hosamt252) February 1, 2021

صفحة جلاتا سراي بتحتفل بالاناكوندا 👏 https://t.co/ZVbKtijQeC — رضوي Vinus👑 (@Radwamabrok6) February 1, 2021

كدا يبني اقدر احبك من أعماق قلبي وادعيلك باحلى فورمة واحلى أداء عشان نشوف استرايكر عظيم للمنتخب https://t.co/jzucbC165m — Elshahed..🔥 (@elshahed_yousef) February 1, 2021