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من الأهرامات إلى جسور إسطنبول المعلقة.. غلطة سراي يقدم مهاجمه المصري مصطفى محمد

مصطفى محمد بقميص غلطة سراي (مواقع التواصل)
مصطفى محمد بقميص غلطة سراي (مواقع التواصل)
2/2/2021

أعلن نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم عن انضمام مهاجم الزمالك المصري مصطفى محمد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء.

وقدم غلطة سراي لاعبه إلى الجماهير من خلال فيديو يربط فيه رحلة المهاجم المصري من بلاده بإبراز أشهر معالمها أهرامات الجيزة، ووصوله إلى جسور إسطنبول المعلقة حيث المدينة التي ينتمي إليها الفريق التركي.

واستعرض غلطة سراي من خلال الفيديو أبرز أهداف ومهارات لاعبه الجديد مع فريقه السابق الزمالك.

واختار غلطة سراي الأهرامات تحديدا التي تعد رمزا لمصر وتاريخها الكبير كون اللاعب صاحب الـ23 عاما من مواليد مدينة الجيزة.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من الجماهير المصرية والتركية، ما بين فخورين بابن بلدهم وتمثيله لفريق تركي عريق وما بين مرحبين به في غلطة سراي ومتمنين له تألقا ونجاحا كبيرين.

 

المصدر : وكالة سند

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