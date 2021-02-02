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ليفربول يعزز دفاعه بصفقتين.. هل يصلح ديفيز وكاباك ما أفسدته إصابة ماتيب وفان دايك؟

كلوب يوجه غوميز وفان دايك خلال مباراة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال (رويترز)
كلوب يوجه غوميز وفان دايك خلال مباراة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال (رويترز)
2/2/2021

عزز ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خط دفاعه، اليوم الأخير للانتقالات، بعد أن ازدادت متاعبه بفقدان جويل ماتيب حتى نهاية الموسم، لينضم لنجم دفاعه المصاب أيضا فيرجيل فان دايك.

وتعاقد النادي مع قلب الدفاع بن ديفيز (25 عاما) من بريستون نورث إند المنتمي لدوري الدرجة الثانية، أمس الاثنين، كما ضم المدافع التركي الدولي أوزان كاباك البالغ 20 عاما على سبيل الإعارة من شالكه.

ويفتقد ليفربول ثنائي الدفاع فان دايك وجو جوميز لفترة طويلة بسبب الإصابة، وتعرض لضربة جديدة بإصابة الكاميروني ماتيب في أربطة الكاحل خلال الفوز 3-1 على توتنهام الأسبوع الماضي.

وقال المدرب يورغن كلوب "للأسف اكتشفنا الآن بعد أن فحص الجميع الإصابة أن جويل سيغيب حتى نهاية الموسم".

وأضاف "لكنه سيكون مستعدا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وأخيرا سيتم حل كل شيء".

واضطر كلوب إلى إشراك لاعبي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون بمركز قلب الدفاع في كثير من المباريات هذا الموسم، إلى جانب الاعتماد على بعض اللاعبين الصغار لسد الثغرات في الدفاع.

وأشرك ليفربول هندرسون وناثانيال فيليبس (23 عاما) في قلب الدفاع خلال انتصاره 3-1 على مضيفه وست هام يونايتد يوم الأحد، وهي نتيجة دفعته للمركز الثالث.

وقد ذكرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية أن ليفربول سيدفع إلى بريستون حوالي مليوني جنيه إسترليني (2.74 مليون دولار) للحصول على خدمات ديفيز الذي سيرتبط بعقد طويل الأمد في ملعب أنفيلد.

وقال ديفيز في بيان "إنها فرصة هائلة. كانت مفاجأة بكل تأكيد لكن بمجرد أن أفقت من الصدمة، أدركت أن الفرصة التي أمامي مذهلة".

وأضاف "سأكون ساذجا إذا لم استغل هذه الفرصة للتعلم من اللاعبين (في ليفربول)".

وتابع "لم يسبق لي أبدا الذهاب إلى أنفيلد. ألقيت نظرة سريعة على الملعب ويبدو في حالة رائعة كما توقعت".

ويتوقف استكمال صفقة استعارة كاباك على الحصول على بطاقة اللعب الدولية.

وتم ترشيح المدافع التركي إلى كلوب من قبل ديفيد فاغنر مدرب شالكه السابق. ولعب كاباك 7 مباريات دولية مع المنتخب، وانضم إلى شالكه عام 2019 قادما من شتوتغارت.

وعاد كلوب ليقول "إنه موهبة كبيرة حقا ونتطلع بشدة إلى العمل معه".

المصدر : رويترز

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