البث الحي
كرة قدم

كورونا يهدد دوري الأبطال.. هل يُحرم ليفربول من دخول ألمانيا لمواجهة لايبزيغ؟

ألمانيا أغلقت حركة الطيران أمام الركاب القادمين من مناطق تحمل سلالات مختلفة من كورونا ومنها بريطانيا (غيتي)
ألمانيا أغلقت حركة الطيران أمام الركاب القادمين من مناطق تحمل سلالات مختلفة من كورونا ومنها بريطانيا (غيتي)
2/2/2021

طالب نادي لايبزيغ السلطات في بلاده بشكل رسمي بالسماح لفريق ليفربول الإنجليزي بالدخول إلى البلاد، وذلك لخوض المباراة التي تجمع الفريقين يوم 16 فبراير/شباط الجاري في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال المتحدث الرسمي تيل مولر اليوم الثلاثاء إن النادي تقدم بطلب رسمي أمس للشرطة الاتحادية منتظرا الرد على طلبه.

وأغلقت ألمانيا يوم السبت الماضي حركة الطيران أمام الركاب القادمين من مناطق تحمل سلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد -ومنها بريطانيا- ما لم يكونوا مواطنين ألمانيين أو أجانب مقيمين في البلاد، وتستمر تلك الإجراءات حتى يوم 17 فبراير/شباط الجاري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الداخلية قد ذكرت أمس الاثنين أنه لن يكون هناك استثناء لأندية كرة القدم من تلك القواعد والإجراءات.

ووفقا لقواعد دوري أبطال أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه يجب على لايبزيغ أن يخطر الاتحاد الأوروبي "يويفا" (UEFA) في 8 فبراير/شباط الجاري إذا ما كانت المباراة ستقام في ملعبه كما هو مخطط لها يوم 16 من الشهر ذاته.

وإذا لم يحدث ذلك فسيكون على فريق لايبزيغ اقتراح ملعب محايد لإقامة المباراة، وقد يكون من الممكن إقامة المباراة في ليفربول، على أن يستضيف لايبزيغ مباراة الإياب في 10 مارس/آذار المقبل، وإذا لم يجد الفريق الألماني حلا فسيتم اعتباره خاسرا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

عجائب الساحرة المستديرة.. مدرب مرسيليا اعترض على التعاقد مع لاعب فقبلت استقالته

فلاش بواش علم بضم نتشام من وسائل الإعلام (رويترز)

أكثر من نصف مليار دولار.. أعلى اللاعبين دخلا عام 2020

راتب ميسي الضخم أثار ضجة في إسبانيا (رويترز)

هكذا يعامل ريال مدريد أساطيره.. "إعجاب" راموس على منشور يؤكد المؤكد

راموس قاب قوسين من الرحيل عن ريال مدريد (رويترز)

بالفيديو- هدف بعد 34 تمريرة وآخر بإنهاء خرافي.. ليفربول والصحافة البريطانية يمدحان "الساحر" صلاح

صلاح يسجد شكرا لله بعد هدفه الثاني لليفربول بمرمى وست هام (رويترز)
الأكثر قراءة

"أجازه" فقيه حنبلي قبل قرنين ورفضته جامعة باريس ومنعته كنائس الغرب.. كيف أهدى العثمانيون التطعيم إلى العالم؟

احذر منه.. نص خبيث تتلقاه على هاتفك يسرق معلوماتك ويضر بمن تراسله عبر واتساب

القصد من عملية الاحتيال هذه قصف مستخدمي أندرويد بالإعلانات التي تدر عائدات على المجرمين، أو خداع الأشخاص للتسجيل في خدمة اشتراك (الأناضول)

بريطانيا تفتح باب الجنسية للملايين من سكان هونغ كونغ.. وهذه هي الأسباب

تتوقع الحكومة البريطانية أن يستفيد من الإقامة الجديدة أكثر من 321 ألف شخص سنويا (غيتي)

كورونا.. إعطاء مئة مليون لقاح عالميا واختبارات تؤكد اقتراب الهند من مناعة القطيع وفرنسا قلقة من نسخة متحورة