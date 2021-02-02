كورونا يهدد دوري الأبطال.. هل يُحرم ليفربول من دخول ألمانيا لمواجهة لايبزيغ؟

طالب نادي لايبزيغ السلطات في بلاده بشكل رسمي بالسماح لفريق ليفربول الإنجليزي بالدخول إلى البلاد، وذلك لخوض المباراة التي تجمع الفريقين يوم 16 فبراير/شباط الجاري في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال المتحدث الرسمي تيل مولر اليوم الثلاثاء إن النادي تقدم بطلب رسمي أمس للشرطة الاتحادية منتظرا الرد على طلبه.

وأغلقت ألمانيا يوم السبت الماضي حركة الطيران أمام الركاب القادمين من مناطق تحمل سلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد -ومنها بريطانيا- ما لم يكونوا مواطنين ألمانيين أو أجانب مقيمين في البلاد، وتستمر تلك الإجراءات حتى يوم 17 فبراير/شباط الجاري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الداخلية قد ذكرت أمس الاثنين أنه لن يكون هناك استثناء لأندية كرة القدم من تلك القواعد والإجراءات.

ووفقا لقواعد دوري أبطال أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه يجب على لايبزيغ أن يخطر الاتحاد الأوروبي "يويفا" (UEFA) في 8 فبراير/شباط الجاري إذا ما كانت المباراة ستقام في ملعبه كما هو مخطط لها يوم 16 من الشهر ذاته.

وإذا لم يحدث ذلك فسيكون على فريق لايبزيغ اقتراح ملعب محايد لإقامة المباراة، وقد يكون من الممكن إقامة المباراة في ليفربول، على أن يستضيف لايبزيغ مباراة الإياب في 10 مارس/آذار المقبل، وإذا لم يجد الفريق الألماني حلا فسيتم اعتباره خاسرا.