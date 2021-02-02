عجائب الساحرة المستديرة.. مدرب مرسيليا اعترض على التعاقد مع لاعب فقبلت استقالته

قبل نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء استقالة المدير الفني للفريق أندريه فيلاش بواش.

وعارض البرتغالي فيلاش بواش تعاقد النادي الفرنسي مع أوليفييه نتشام من صفوف سلتيك الأسكتلندي أمس الاثنين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر مرسيليا في بيان له اليوم الثلاثاء أن تعليقات فيلاش بواش خلال المؤتمر الصحفي اليوم كانت "غير مقبولة".

ورفض المدرب قدوم نتشام إلى مرسيليا، وقال "هذا لاعب رفضته".

وأشار فلاش بواش -الذي تولى تدريب مرسيليا في 2019- إلى أنه علم بضم نتشام من وسائل الإعلام.

وكان نحو 300 مشجع لمرسيليا حاولوا الدخول بالقوة إلى ساحة تدريب الفريق يوم السبت الماضي، وتم إلقاء القبض على 25 شخصا، وتأجلت على إثر ذلك مباراة مرسيليا أمام رين بسبب أحداث الشغب التي أحدثتها الجماهير احتجاجا على تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.