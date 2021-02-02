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رئيس أولمبياد طوكيو: سنستضيف الألعاب بغض النظر عن وضع جائحة كورونا

أولمبياد طوكيو أُجّل من العام الماضي بسبب انتشار وباء كورونا (رويترز)
أولمبياد طوكيو أُجّل من العام الماضي بسبب انتشار وباء كورونا (رويترز)
2/2/2021

أكد يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء، أن اليابان ستستضيف الألعاب الصيفية بغض النظر عن وضع جائحة كورونا، كما أكد العمل من كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية على تحقيق هذا الأمر.

وأوضح موري أن المناقشات الحالية تهتم الآن بكيفية استضافة الألعاب وليس بالتساؤل عن التفكير في إقامتها، وقال "سنستضيف الأولمبياد بغض النظر عن موقف فيروس كورونا".

وأضاف "يجب أن نفكر في طرق جديدة لاستضافة الأولمبياد" ضمن المناقشات الحالية، مبينا وجود صعوبات أثناء الحديث بين اللجنة المنظمة المحلية واللجنة الأولمبية الدولية رغم واقع العلاقة القوية بينهما.

وجاءت كلمات موري في بداية اجتماع مع الجهة المسؤولة عن البحوث الرياضية في اليابان.

وأُجّل أولمبياد طوكيو من العام الماضي بسبب انتشار الوباء، في حين زادت أخيرا التكهنات بشأن مصير الألعاب بسبب ارتفاع أعداد المصابين وإعلان اليابان حالة الطوارئ في طوكيو ومدن كبرى أخرى.

المصدر : رويترز

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