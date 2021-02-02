البث الحي
كرة قدم

تخطت مليار يورو.. الصحافة الإسبانية تكشف عن ديون برشلونة لميسي وزملائه

راتب ميسي الضخم أثار ضجة في إسبانيا (رويترز)
راتب ميسي الضخم أثار ضجة في إسبانيا (رويترز)
2/2/2021

كشف تقرير بصحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أن نادي برشلونة مدين لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأن إجمالي ديون النادي تخطى مليار يورو.

وكانت صحيفة "إل موندو" (El Mundo) الإسبانية نشرت تفاصيل عقد ميسي، وقالت إن اللاعب كلّف النادي الكتالوني أكثر من 555 مليون يورو.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الصحيفة الإسبانية أن آخر عقد وقعه ميسي مع برشلونة في نوفمبر/تشرين الأول 2017 منح اللاعب 138 مليون يورو سنويا قبل خصم الضرائب.
وقالت ماركا إن ديون البلوغرانا تبلغ 1.173 مليار يورو، منها 730 مليونًا في صورة ديون قصيرة الأجل، وإن النادي مدين بجزء من رواتب لاعبيه ومنهم ميسي الذي لم يسدد بعد له النادي 63.5 مليون يورو كانت مستحقة منذ الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة إن برشلونة كان عليه أن يدفع لميسي 72 مليون يورو عن راتبه وحقوق للصور قبل نهاية شهر يناير/كانون الأول، لكنه لم يدفع سوى 8.5 ملايين يورو فقط.

المصدر : الصحافة الإسبانية

حول هذه القصة

حلقة جديدة من تسريبات عقد ميسي.. كومان يتهم أصحاب النوايا السيئة وتيباس يحمّل كورونا المسؤولية

واصلت صحيفة “إلموندو” (El Mundo) الإسبانية نشر تفاصيل جديدة من بنود العقد الذي يربط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ببرشلونة، واستمرت ردود الفعل في ظل صمت المعنيّ الأول الذي اختار الرد بطريقته الخاصة.

المزيد من كرة قدم

عجائب الساحرة المستديرة.. مدرب مرسيليا اعترض على التعاقد مع لاعب فقبلت استقالته

فلاش بواش علم بضم نتشام من وسائل الإعلام (رويترز)

أكثر من نصف مليار دولار.. أعلى اللاعبين دخلا عام 2020

وصل دخل ميسي في 2020 إلى 126 مليون دولار (رويترز)

هكذا يعامل ريال مدريد أساطيره.. "إعجاب" راموس على منشور يؤكد المؤكد

راموس قاب قوسين من الرحيل عن ريال مدريد (رويترز)

كورونا يهدد دوري الأبطال.. هل يُحرم ليفربول من دخول ألمانيا لمواجهة لايبزيغ؟

ألمانيا أغلقت حركة الطيران أمام الركاب القادمين من مناطق تحمل سلالات مختلفة من كورونا ومنها بريطانيا (غيتي)
الأكثر قراءة

"أجازه" فقيه حنبلي قبل قرنين ورفضته جامعة باريس ومنعته كنائس الغرب.. كيف أهدى العثمانيون التطعيم إلى العالم؟

احذر منه.. نص خبيث تتلقاه على هاتفك يسرق معلوماتك ويضر بمن تراسله عبر واتساب

القصد من عملية الاحتيال هذه قصف مستخدمي أندرويد بالإعلانات التي تدر عائدات على المجرمين، أو خداع الأشخاص للتسجيل في خدمة اشتراك (الأناضول)

بريطانيا تفتح باب الجنسية للملايين من سكان هونغ كونغ.. وهذه هي الأسباب

تتوقع الحكومة البريطانية أن يستفيد من الإقامة الجديدة أكثر من 321 ألف شخص سنويا (غيتي)

بالفيديو- هدف بعد 34 تمريرة وآخر بإنهاء خرافي.. ليفربول والصحافة البريطانية يمدحان "الساحر" صلاح

صلاح يسجد شكرا لله بعد هدفه الثاني لليفربول بمرمى وست هام (رويترز)