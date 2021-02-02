تخطت مليار يورو.. الصحافة الإسبانية تكشف عن ديون برشلونة لميسي وزملائه

كشف تقرير بصحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أن نادي برشلونة مدين لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأن إجمالي ديون النادي تخطى مليار يورو.

وكانت صحيفة "إل موندو" (El Mundo) الإسبانية نشرت تفاصيل عقد ميسي، وقالت إن اللاعب كلّف النادي الكتالوني أكثر من 555 مليون يورو.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الصحيفة الإسبانية أن آخر عقد وقعه ميسي مع برشلونة في نوفمبر/تشرين الأول 2017 منح اللاعب 138 مليون يورو سنويا قبل خصم الضرائب.

وقالت ماركا إن ديون البلوغرانا تبلغ 1.173 مليار يورو، منها 730 مليونًا في صورة ديون قصيرة الأجل، وإن النادي مدين بجزء من رواتب لاعبيه ومنهم ميسي الذي لم يسدد بعد له النادي 63.5 مليون يورو كانت مستحقة منذ الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة إن برشلونة كان عليه أن يدفع لميسي 72 مليون يورو عن راتبه وحقوق للصور قبل نهاية شهر يناير/كانون الأول، لكنه لم يدفع سوى 8.5 ملايين يورو فقط.