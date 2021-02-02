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بالفيديو- هدف بعد 34 تمريرة وآخر بإنهاء خرافي.. ليفربول والصحافة البريطانية يمدحان "الساحر" صلاح

صلاح يسجد شكرا لله بعد هدفه الثاني لليفربول بمرمى وست هام (رويترز)
صلاح يسجد شكرا لله بعد هدفه الثاني لليفربول بمرمى وست هام (رويترز)
2/2/2021

يتواصل المديح للنجم المصري محمد صلاح منذ تسجيله هدفين رائعين وقيادته فريقه ليفربول إلى الفوز 3-1 على وست هام أول أمس الأحد.

وحظي صلاح بإشادات واسعة من الصحافة البريطانية، ومنها المصطلح الذي وصفت به صحيفة "مترو" (Metro) براعته في تسجيل الأهداف في صفحتها الرئيسية بجملة "لحظة الساحر"، مع تلوين أول حرفين يرمزان إلى اسم "مو" المشهور به صلاح في إنجلترا.

بدورها، قالت صحيفة "ميرور" (Mirror) إن صلاح من طراز عالمي فريد، مشيرة إلى أن قوته تكمن في سرعة تفكيره وحركته الجسدية المنسجمة مع عقله.

وإضافة إلى الإشادات الكبيرة من جماهير الريدز قامت الحسابات الرسمية لليفربول على مواقع التواصل اليوم الثلاثاء باستعراض الأداء الرائع للملك المصري -على حد وصفها- في مقطع فيديو.

وتغنى ليفربول بهدف نجمه المصري الذي حلّق بعيدا في صدارة هدافي البريميرليغ برصيد 15 هدفا مبتعدا عن أقرب منافسيه بـ3 أهداف، وعلق على الهدف بالقول "واو، هدف رائع، وتم إنهاؤه بلمسة لا تصدق من صلاح".

كما تغنى ليفربول بالهدف الذي سجله فينالدوم بعد 34 تمريرة ناجحة للفريق.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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