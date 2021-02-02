بالفيديو- هدف بعد 34 تمريرة وآخر بإنهاء خرافي.. ليفربول والصحافة البريطانية يمدحان "الساحر" صلاح

يتواصل المديح للنجم المصري محمد صلاح منذ تسجيله هدفين رائعين وقيادته فريقه ليفربول إلى الفوز 3-1 على وست هام أول أمس الأحد.

وحظي صلاح بإشادات واسعة من الصحافة البريطانية، ومنها المصطلح الذي وصفت به صحيفة "مترو" (Metro) براعته في تسجيل الأهداف في صفحتها الرئيسية بجملة "لحظة الساحر"، مع تلوين أول حرفين يرمزان إلى اسم "مو" المشهور به صلاح في إنجلترا.

بدورها، قالت صحيفة "ميرور" (Mirror) إن صلاح من طراز عالمي فريد، مشيرة إلى أن قوته تكمن في سرعة تفكيره وحركته الجسدية المنسجمة مع عقله.

أداء رائع من الملك المصري 👑 شاهد ملخص ما قدمه محمد صلاح أمام وست هام في المباراة الماضية. 💫pic.twitter.com/1H9ZdJSe6u — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 2, 2021

وإضافة إلى الإشادات الكبيرة من جماهير الريدز قامت الحسابات الرسمية لليفربول على مواقع التواصل اليوم الثلاثاء باستعراض الأداء الرائع للملك المصري -على حد وصفها- في مقطع فيديو.

هجمة مرتدة مثالية من الريدز 💯👏

إنهاء خرافي/مُذهل من الملك @MoSalah 👑💫pic.twitter.com/T7DMCLArgG — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 31, 2021

وتغنى ليفربول بهدف نجمه المصري الذي حلّق بعيدا في صدارة هدافي البريميرليغ برصيد 15 هدفا مبتعدا عن أقرب منافسيه بـ3 أهداف، وعلق على الهدف بالقول "واو، هدف رائع، وتم إنهاؤه بلمسة لا تصدق من صلاح".

شاهد واستمتع بأهداف الريدز! 🔥 فينالدوم يسجل هدف رائع بعد 34 تمريرة ناجحة من لاعبي ليفربول. ⚽️🔴pic.twitter.com/A9Yl4txanB — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 2, 2021

كما تغنى ليفربول بالهدف الذي سجله فينالدوم بعد 34 تمريرة ناجحة للفريق.