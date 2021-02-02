الميركاتو الشتوي بارد.. تعرف على أبرز الانتقالات بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

أغلق أمس الاثنين موسم الانتقالات الشتوية في كرة القدم متأثرا بمعاناة الأندية من الأزمة المالية الناتجة عن غياب الجماهير عن المدرجات بسبب جائحة كورونا.

وفيما يلي أبرز الانتقالات في مسابقات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم خلال يناير/كانون الثاني الماضي:

إنجلترا

تاكومي مينامينو – انتقل من ليفربول إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة.

أوزان كاباك – انتقل من شالكه إلى ليفربول على سبيل الإعارة.

أكمل كاباك إجراءات التعاقد في ألمانيا وسيسافر إلى ميرسيسايد في وقت لاحق من هذا الأسبوع. 🔴 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 1, 2021

مورغان سانسون – انتقل من أولمبيك مرسيليا إلى أستون فيلا مقابل 14 مليون جنيه إسترليني (15.9 مليون دولار).

بن ديفيز – انتقل من بريستون نورث إند إلى ليفربول مقابل مليوني جنيه إسترليني (مليون و133 ألف يورو).

مدافعنا الجديد بن ديفيز سيرتدي القميص رقم 28. 🔴💫 ننتظر منك الكثير @BenDavies1108 🤩 pic.twitter.com/2VsC2koHAu — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 1, 2021

مويسيس كايسيدو – انتقل من إندبندينتي ديل بالي إلى برايتون آند هوف ألبيون في صفقة لم يعلن الطرفان عن قيمتها.

يوشوا كينغ – انتقل من بورنموث إلى إيفرتون في صفقة لم يعلن الطرفان عن قيمتها.

إينسلي ميتلاند-نايلز – انتقل من أرسنال إلى وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة.

جو ويلوك – انتقل من أرسنال إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة.

مارتن أوديغارد – انتقل من ريال مدريد إلى أرسنال على سبيل الإعارة.

جيسي لينغارد – انتقل من مانشستر يونايتد إلى وست هام على سبيل الإعارة.

مباي دياني – انتقل من غلطة سراي إلى وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة.

ويليان جوزيه – انتقل من ريال سوسيداد إلى ولفرهامبتون واندرارز على سبيل الإعارة.

أوكاي يوكوشلو – انتقل من سيلتا فيغو إلى وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة.

إسبانيا

كارلوس فرنانديز – انتقل من إشبيلية إلى ريال سوسيداد مقابل 10 ملايين يورو.

أليخاندرو (بابو) غوميز – انتقل من أتلانتا إلى إشبيلية مقابل 5.5 ملايين يورو.

إيتيين كابو – انتقل من واتفورد إلى فياريال مقابل مليوني يورو.

موسى ديمبلي – انتقل من أولمبيك ليون إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

فاكوندو بليستري – انتقل من مانشستر يونايتد إلى ألافيس على سبيل الإعارة.

مانو سانشيز – انتقل من أتلتيكو مدريد إلى أوساسونا على سبيل الإعارة.

باتريك كوتروني – انتقل من ولفرهامبتون واندرارز إلى فالنسيا على سبيل الإعارة.

كارلس ألينيا – انتقل من برشلونة إلى خيتافي على سبيل الإعارة.

فيرو – انتقل من بنفيكا إلى فالنسيا على سبيل الإعارة.

دومينجوس كوينا – انتقل من واتفورد إلى غرناطة على سبيل الإعارة.

❗اتفاق بشأن فسخ عقد إعارة توديبو إلى بنفيكا البرتغالي. المدافع ينتقل معاراً إلى نادي نيس الفرنسي، الذي سيتولى دفع راتب اللاعب خلال فترة الإعارة التي تمتد إلى غاية 30 يونيو/حزيران من العام الجاري، مع خيار شراء بقيمة 8،5 ملايين يورو +7 ملايين كمتغيرات. pic.twitter.com/CC9gOMfT37 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 1, 2021

فرنسا

كريبين دياتا – انتقل من كلوب بروج إلى موناكو مقابل 20 مليون يورو.

فرانكو تونجيا – انتقل من يوفنتوس إلى أولمبيك مرسيليا مقابل 8 ملايين يورو.

جان لوكاس – انتقل من أولمبيك ليون إلى بريست.

فريدريك جيلبير – انتقل من أستون فيلا إلى ستراسبورغ على سبيل الإعارة.

ألمانيا

دومينيك سوبوسلاي – انتقل من سالزبورغ إلى لايبزيغ مقابل 20 مليون يورو.

جيريمي فريمبونغ – انتقل من سيلتيك إلى باير ليفركوزن مقابل 11 مليون يورو.

كواديو كوني – انتقل من تولوز إلى بروسيا مونشنغلادباخ مقابل 9 ملايين يورو.

ديماراي غراي – انتقل من ليستر سيتي إلى باير ليفركوزن مقابل مليوني يورو.

جو سكالي – انتقل من نيويورك إلى بروسيا مونشنغلادباخ مقابل 1.8 مليون يورو.

تيموثي فوسو-منساه – انتقل من مانشستر يونايتد إلى باير ليفركوزن مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني (مليون و700 ألف يورو).

شكودران مصطفى – انتقل من أرسنال إلى شالكه في صفقة لم يعلن الطرفان عن قيمتها.

لوكا يوفيتش – انتقل من ريال مدريد إلى آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة.

سياد كولاشيناتس – انتقل من أرسنال إلى شالكة على سبيل الإعارة.

سامي خضيرة – انتقل من يوفنتوس إلى هيرتا برلين، ولم يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة.

نيمانيا رادونيتش – انتقل من أولمبيك مرسيليا إلى هيرتا برلين على سبيل الإعارة.

كلاس-يان هنتيلار – انتقل من أياكس أمستردام إلى شالكه في صفقة انتقال مجاني.

🚨 بيان رسمي يعلن نادي اي سي ميلان توصله إلى اتفاق مع نادي راسينج سانتاندير الإسباني بشأن إعارة المهاجم لوان كاباني حتى نهاية الموسم. يتمنى النادي للاعب كل التوفيق فيما هو قادم.#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/7sGMEbtErD — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 30, 2021

إيطاليا

نيكولو روفيلا – انتقل من جنوة إلى يوفنتوس مقابل 18 مليون يورو.

دينيس مان – انتقل من إف سي إس بي (ستيوا بوخارست) إلى بارما مقابل 13 مليون يورو.

يواكيم مايلي – انتقل من جنك إلى أتلانتا مقابل 11 مليون يورو.

مانولو بورتانوفا – انتقل من يوفنتوس إلى جنوة مقابل 10 ملايين يورو.

إيليا بيتريلي – انتقل من يوفنتوس إلى جنوة مقابل 8 ملايين يورو.

أنطونيو سانابريا – انتقل من ريال بيتيس إلى تورينو مقابل 7 ملايين يورو.

برايان رينولدز – انتقل من دالاس إلى روما (إعارة لستة أشهر مع وجود بند إلزامي بالشراء بسبعة ملايين يورو).

ألكسندر كوكورين – انتقل من سبارتاك موسكو إلى فيورنتينا مقابل 4.5 ملايين يورو.

كيفن ستروتمان – انتقل من أولمبيك مرسيليا إلى جنوة على سبيل الإعارة.

راديا ناينغولان – انتقل من إنتر ميلان إلى كالياري على سبيل الإعارة.

فيكايو توموري – انتقل من تشلسي إلى ميلان على سبيل الإعارة.

رولاندو ماندراغورا – انتقل من يوفنتوس إلى تورينو على سبيل الإعارة.

ماريو مانزوكيتش – انضم إلى ميلان في صفقة انتقال مجاني.

ستيفان الشعراوي – انتقل من شنغهاي شينهوا إلى روما في صفقة انتقال مجاني.