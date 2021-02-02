أكثر من نصف مليار دولار.. أعلى اللاعبين دخلا عام 2020

وصل دخل 10 لاعبين إلى أكثر من نصف مليار دولار عام 2020، وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، القائمة بـ126 مليون دولار.

وتحصل "البولغا" على 94 مليون دولار راتبا، و34 مليونا إضافات، متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، الذي جنى 117 مليون دولار (70 مليونا راتبا و47 إضافات).

أما باقي القائمة، فضمت: