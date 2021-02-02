أكثر من نصف مليار دولار.. أعلى اللاعبين دخلا عام 2020

وصل دخل 10 لاعبين إلى أكثر من نصف مليار دولار عام 2020، وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، القائمة بـ126 مليون دولار.
وتحصل "البولغا" على 94 مليون دولار راتبا، و34 مليونا إضافات، متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، الذي جنى 117 مليون دولار (70 مليونا راتبا و47 إضافات).
أما باقي القائمة، فضمت:
- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) 96 مليون دولار (78 مليونا راتبا و18 مليونا إضافات).
- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 42 مليون دولار (28 مليونا راتبا و14 مليونا إضافات).
- المصري محمد صلاح (ليفربول) 37 مليون دولار (24 مليونا راتبا و13 إضافات).
- الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد) 34 مليون دولار (28 مليونا راتبا و6 ملايين إضافات).
- الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة) 33 مليون دولار (28 مليونا راتبا و5 ملايين إضافات).
- الويلزي غاريث بيل (توتنهام) 29 مليون دولار (23 مليونا راتبا و6 ملايين إضافات).
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 28 مليون دولار (24 مليونا راتبا، و4 ملايين إضافات).
- الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) 27 مليون دولار (24 مليونا راتبا، و3 ملايين إضافات).