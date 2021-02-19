5 ليال ليلاء.. برشلونة ولعنة الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال

انتهت مواجهة برشلونة وسان جيرمان أمس الثلاثاء بهزيمة قاسية للنادي الكتالوني، لكن فصول المواجهة لم تكتمل بعد، فقد كشفت وسائل الإعلام مشاهد أخرى لم تلتقطها الكاميرات خلال البث المباشر للمباراة.
ليلة حزينة أخرى كانت بانتظار برشلونة الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا بخسارته في ذهاب ثمن نهائي البطولة 1-4 من باريس سان جيرمان.
وأضيفت هذه الليلة إلى قائمة طويلة تمتد لـ5 ليال تعبر عن 5 مواسم كان ينتقل فيها الفريق الكتالوني من مصيبة إلى كارثة ومن إهانة كروية لأخرى حتى تحولت الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية إلى كابوس.
معظم محللي وخبراء الكرة كانوا شبه واثقين من أن البرسا -الذي يعود آخر فوز له بلقب دوري الأبطال إلى 2015- لن يستطيع المنافسة على اللقب هذا الموسم، ولكن الخسارة الثقيلة أمام الفريق الباريسي أثارت الكثير من الأسئلة ورسمت عشرات علامات الاستفهام.
فالأداء كان سيئا والحالة النفسية متردية، وما جرى في مباراة الثلاثاء يؤكد أن المدرب الهولندي رونالد كومان لا يملك الحلول لأزمات البرسا التي واجهها منذ وصوله.
ولهذا بات كومان مدربا آخر يخفق أوروبيا مع الفريق الكتالوني لينضم إلى لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي وكيكي سيتين، وهذا يؤكد أنه بغض النظر عمن يجلس في دكة البدلاء وعلى رأس الإدارة الفنية، فالإهانة أوروبيا تنتظره، وهذا ما حصل 5 مرات أمام يوفنتوس وروما وليفربول وبايرن ميونخ وأخيرا باريس سان جيرمان.
التغيير لم يكن حكرا فقط على المدربين، فالفريق على مدار السنوات الخمس الأخيرة غيّر معظم لاعبيه ولكن خيبة الأمل بقيت.
في الواقع، فإن عددا قليلا من اللاعبين فقط لا يزالون مع الفريق منذ "الانهيار الأوروبي الكبير" بينهم مارك أندريه تير شتيغن وجيرارد بيكيه وليونيل ميسي وسيرجي بوسكيتس.