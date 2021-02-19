كشف لاعب المنتخب اليمني لكرة القدم مفيد جمال عن معاناته من أوضاع صعبة في العراق بسبب عدم استلام مستحقاته مع نادي الطلبة.

وقال، في حوار تلفزيوني على القناة الرياضية الحكومية بالعراق، إن "الطلبة" لم يصرف مستحقاته المالية منذ 75 يوما، وإنه اضطر لبيع سيارته الخاصة لشراء تذاكر السفر إلى العراق والالتحاق بالنادي، وإن الفريق وعده بدفع قيمة التذاكر فور وصوله بغداد.

اللاعب سبق له تمثيل نادي القاسم العراقي وغادره بعد توقف الدوري العام الماضي، أكد أنه اضطر إلى الانتظار 6 ساعات في صالة المطار بسبب عدم دفع النادي قيمة تأشيرة الدخول مما اضطر أحد عناصر الأمن لدفع المبلغ وتمكينه من الخروج، وأشار إلى أن النادي لم يرسل أي شخص لاستقباله.

ولفت جمال إلى أن أوضاعه المادية سيئة للغاية، وأنه يضطر يوميا إلى أكل الفلافل صباحا ومساء بسبب عدم توفر أموال كافية لديه، وأكد أن نادي الطلبة لم يوفر الطعام له.

وأكد لاعب خط وسط المنتخب اليمني إن إداري "الطلبة" أبلغه أن المدرب قرر الاستغناء عنه وفسخ عقده، لكن الإدارة لم تصرف مستحقاته ولا يستطيع تحديد مصيره حتى الآن.

وقال جمال في وقت لاحق، عبر منشور في فيسبوك، إن حديثه لم يكن بهدف الحصول على مساعدة مادية، ولكن للمطالبة بحقوقه لدى نادي الطلبة.