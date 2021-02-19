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كورونا يربك التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال قطر وأمم آسيا في الصين

الاتحاد الآسيوي أكد أن صحة وسلامة اللاعبين أولوية بالنسبة له (الجزيرة)
الاتحاد الآسيوي أكد أن صحة وسلامة اللاعبين أولوية بالنسبة له (الجزيرة)
19/2/2021

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل أغلب المباريات المقبلة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، واعتمد مواعيد وأماكن إقامة 4 مباريات الشهر المقبل.

وذكر الاتحاد -في بيان نشره اليوم عبر موقعه الإلكتروني- أنه "بعد الأخذ بالاعتبار القيود الحالية على السفر، والناتجة عن جائحة (كوفيد-19) في قارة آسيا، وبناء على المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين".

وتابع الاتحاد أنه "يمنح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والحكام وجميع أطراف اللعبة، إذ يعمل عن قرب مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمراقبة الوضع في القارة".

وختم الاتحاد "تم اعتماد برنامج أحدث المباريات ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، المقررة يومي 25 و30 من الشهر المقبل":

  • المجموعة الثانية: نيبال مع أستراليا في 30 من الشهر المقبل على ملعب "داشراث" في كتماندو.
  • المجموعة الرابعة: السعودية مع اليمن في 25 من الشهر المقبل على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في الرياض.
  • المجموعة السادسة: طاجيكستان مع منغوليا في 25 من الشهر المقبل على ملعب "الجمهورية المركزي" في دوشنبه.
  • المجموعة السادسة: منغوليا مع اليابان في 30 من الشهر المقبل على ملعب "فوكودا" في تشيبا.
المصدر : وكالات

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