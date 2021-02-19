قدم له عرضا جديدا.. مان سيتي مصر على ضم ميسي

مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة ضبابي، ومانشستر سيتي يريد الاستثمار في الأزمات التي يمر بها البرسا وخطف "البولغا"، ولهذا قدم له عرضا جديدا.

فبعد الخسارة المهينة للفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان، الثلاثاء الماضي، 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، أصبح على مشارف الخروج من المسابقة القارية الأم، ويبدو أن مستقبل الدولي الأرجنتيني لن يكون في الكامب نو.

وحسب صحيفة "صن" (The Sun) البريطانية، قام المان سيتي بخطوة إضافية لضم الدولي الأرجنتيني رغم تخفيض المبلغ الذي عرضه العام الماضي.

وكان السيتي قدّم عرضا لعقد يمتد 5 سنوات مقابل 600 مليون جنيه إسترليني (838 مليون دولار)، لكن الرقم خفض إلى 430 مليون جنيه بعد الأزمة المالية التي عصفت بجميع الفرق بسبب جائحة كورونا.

وستبقي شركة "السيتي" المالكة للفريق وعدد من الفرق الأخرى على بند بعقده يتحول فيه ميسي (33 عاما) إلى سفير للنادي بعد أن يقرر اعتزال اللعبة.