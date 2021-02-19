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قبل مواجهته ريال مدريد.. فيديو للقطة زيدان الساحرة ضد بلد الوليد

زيزو عاد بالذاكرة إلى 17 عاما (رويترز-أرشيف)
زيزو عاد بالذاكرة إلى 17 عاما (رويترز-أرشيف)
19/2/2021-|آخر تحديث: 19/2/202104:19 PM (مكة المكرمة)

"كانت جميلة ولكنها لم تكتمل"، هكذا أجاب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي، النجم السابق للملكي على مهارته الساحرة في مواجهة ريال بلد الوليد موسم 2003-2004 في الليغا.

ومناسبة هذا السؤال، هي لقاء الفريقين غدا في المرحلة الـ24 من الليغا.

وتابع "زيزو" -في مؤتمر صحفي يسبق مباراة الغد- "لم تكن حركة جيدة، لأنها لم تنتهِ بتسجيل هدف ولكنها كانت جميلة".

واللافت أن من مرّر الكرة لزيدان وقتها، كان الظاهرة البرازيلي رونالدو، المالك الحالي لفريق بلد الوليد.

وعن المباراة، قال زيدان "المباراة مهمة، نحن نعرف الصعوبات التي سنواجهها، بلد الوليد على أرضه بحاجة إلى مزيد من النقاط، لذلك سيقدمون كل ما لديهم، وما نريده هو تقديم مباراة رائعة منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية".

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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