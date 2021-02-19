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كرة قدم

فريق تونسي يستوحي تصميم قمصانه من الكوفية وخريطة فلسطين

مبادرة الفريق التونسي حظيت بإشادة واسعة (مواقع التواصل)
مبادرة الفريق التونسي حظيت بإشادة واسعة (مواقع التواصل)
19/2/2021

نشر فريق "بعث الرقاب" الرياضي التونسي مجموعة صور للزي الجديد للاعبيه، والذي حمل تصميما مستوحى من الكوفية الفلسطينية، واستخدم خريطة فلسطين بدلا من الرقم 1.

ولاقت الفكرة ترحيبا واسعا في صفوف الجماهير التونسية والفلسطينية، وتفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الزي الجديد التي نشرها الفريق عبر حسابه على فيسبوك.

وعبّر المتابعون عن ترحيبهم بهذه الفكرة التي تدعم القضية الفلسطينية وتعبر عن رفض كل أشكال التطبيع.

واعتبر مغردون أن الخطوة التي بادر إليها الفريق الذي يلعب في الدرجة الرابعة، تؤكد موقف تونس الدائم والثابت تجاه فلسطين، ونصرة الشعب التونسي للقدس التي ستظل دائما عاصمة فلسطين الأولى.

 

 

المصدر : وكالة سند

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