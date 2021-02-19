نشر فريق "بعث الرقاب" الرياضي التونسي مجموعة صور للزي الجديد للاعبيه، والذي حمل تصميما مستوحى من الكوفية الفلسطينية، واستخدم خريطة فلسطين بدلا من الرقم 1.

ولاقت الفكرة ترحيبا واسعا في صفوف الجماهير التونسية والفلسطينية، وتفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الزي الجديد التي نشرها الفريق عبر حسابه على فيسبوك.

وعبّر المتابعون عن ترحيبهم بهذه الفكرة التي تدعم القضية الفلسطينية وتعبر عن رفض كل أشكال التطبيع.

واعتبر مغردون أن الخطوة التي بادر إليها الفريق الذي يلعب في الدرجة الرابعة، تؤكد موقف تونس الدائم والثابت تجاه فلسطين، ونصرة الشعب التونسي للقدس التي ستظل دائما عاصمة فلسطين الأولى.

للوهله الأولى ستشعر أنه فريق رياضي من بيت لحم أو من غزه ، لكن الصور هذه تعود لفريق بعث الرقاب التونسي الذي قد إختار مناهضة التطبيع بهذه الطريقه الجميله حيث الملابس المستوحاة من العلم الفلسطيني و الكوفيه و كما يبدو رسم الأرقام مستوحى من خريطة أرضنا العربيه #تونس#لا_للتطبيع pic.twitter.com/c3csbhYYvp — Azizcii (@azizcii95) February 19, 2021

قد تظنون أن هذه الأقمصة لفريق فلسطيني ما

لكن في الحقيقة هي لفريق بعث الرقاب التونسي الذي كشف عن الزي الرسمي لهذا الموسم المستوحى من الكوفية والخارطة الفلسطينية 🇹🇳🇵🇸

السكرتير العام للنادي قال إن الفكرة تهدف لدعم القضية الفلسطينية ورفض كل أشكال التطبيع، والتأكيد على “نصرة الشعب pic.twitter.com/CqaNKAtNZz — Ahmad Rahahlheh (@rahahlheh) February 19, 2021