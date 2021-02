بالفيديو.. كيف يقارن بميسي؟ سخرية مليونية من مراوغات رونالدو الفاشلة أمام بورتو

تعرض المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فشله في أكثر من محاولة للمراوغة في مباراة فريقه يوفنتوس أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

ومُني يوفنتوس بهزيمة غير متوقعة على الأراضي البرتغالية أمام بورتو بنتيجة 1-2 في ذهاب دور الـ16 بالتشامبيونزليغ، مع أداء باهت قدمه الفريق الإيطالي رفقة نجمه وهدافه رونالدو.

ومنذ نهاية المباراة وحتى الآن، يتداول نشطاء لقطات مصورة على نطاق واسع حققت ملايين المشاهدات للدون في محاولتي مراوغة فشل فيهما بطريقة أثارت الضحك والسخرية منه، بينما أبدى آخرون استغرابهم باستمرار مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتمتع بمهارات ومراوغات مميزة.

MANAFÁ TIRA O RONALDO DO BOLSO PFV HÁ FAMÍLIAS A CHORAR 😭😭😭 pic.twitter.com/cvjLcU7hxQ — LPDD (@ligaptdadepre) February 17, 2021

وفي المحاولة الأولى، يظهر رونالدو وهو ينطلق بالكرة ليتجاوز أحد المنافسين، لكنه اصطدم بزميله البرازيلي أليكس ساندرو، ليفقد الكرة في لقطة اعتبرها البعض كوميدية منه ومن زميله في الفريق، بينما رأى آخرون أن المخطئ هو ساندرو لوقوفه الخاطئ، متسائلين عما يفعله أمام البرتغالي.

للتذكير رونالدو ضد بورتو | اهداف | مهارات

– لن يتكر 😈🥶 pic.twitter.com/t3uYojNgog — فتون . (@Fitiiio) February 18, 2021

أما المحاولة الثانية فجاءت عندما توغل داخل منطقة جزاء بورتو، بالتمويه ببعض الحركات بقدمه لمراوغة المدافع الخصم، لكن المدافع ظل واقفا يراقب الكرة قبل أن يقطعها من البرتغالي بكل هدوء، وقد علق على هذه اللقطة أحد المغردين ساخرا: "كيف يمكن أن يقول الناس إن رونالدو أفضل من ميسي؟ ما هذا".

How can people say Ronaldo is better than Messi? What is this 😂😂😂😭😭😭😭pic.twitter.com/uKFgoW1SZA — KELEWELE JOINT 🍟 (@ANKAMAGYIMI__) February 17, 2021

كما تداول النشطاء مقطع فيديو للكرة التي استقبلها رونالدو بصدره بشكل جيد داخل منطقة جزاء بورتو، لكنه أخطأها أثناء التصويب وسقط على الأرض بشكل أثار سخرية بعضهم.

Ronaldo is Greatest Player on Earth 😍😍pic.twitter.com/YhFnx6PCzp — Roviel 😏 (@ObongRoviel) February 17, 2021

Cristiano Ronaldo V Porto (A) | The GOAT? 🔥 | Goals & Skills! | One for the ages 😈🥶 pic.twitter.com/Vt3NqWe1oC — 🥷 (@MicrowaveMbappe) February 18, 2021

وفي الوقت الذي ركز فيه بعض نشطاء مواقع التواصل على تجميع لقطات فشل رونالدو في المباراة، التمس آخرون له العذر مع فريق يوفنتوس الذي كان بعيدا عن المستوى، بينما تداول البعض تصريحات الإيطالي أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد وميلان السابق الذي اتهم رونالدو فيها بالأنانية وعدم التأقلم مع أسلوب بطل إيطاليا.

كاسانو مهاجم ميلان وريال مدريد السابق طالما قلت إن كريستيانو رونالدو (ظاهرة)ربما يكون قد سجل مليار هدف، لكنه يواجه مشاكل مع أسلوب لعب أندريا بيرلو

إنه دائمًا يظهر بشكل أناني لا يهتم إذا سجل الآخرون، ويعيش فقط ليسجل بنفسه لا يعيش من أجل كرة القدم إنه يعيش من أجل أهدافه هذا واضح pic.twitter.com/ZfpLQQJuiv — 𝐈𝐇𝐀𝐁 𝐌𝐄𝐑𝐀𝐇𝐈 (@IhabMerahi) February 18, 2021

أنطونيو كاسانو(🇮🇹): "إذا وضعت مودريتش وكروس خلف رونالدو فسوف يسجل 50 هدفًا ، لكن في يوفنتوس الأفكار مختلفة وهو في ورطة الأن". pic.twitter.com/ZT6V5arYht — Madridista World (@RMC_AH7) February 18, 2021

المهم رونالدو وقف بتاع نص دقيقه مش عارف يعمل ايه و لا يقول ايه .. و الافشخ هو رد فعل ساندرو رجع بعدها من جنبه من غير ما عينه تيجي في عين رونالدو 😂😂 https://t.co/ZwrjOutdth — چيمي (@muhammedgamal89) February 18, 2021

Hhhhhhhhhhhhhhh it resume @juventusfc perfectly the last games , where are we goin like this , @juventusfc the wiper team https://t.co/Mg00NwbOZ8 — Achour Amine Youcef (@AchourAmineYou1) February 17, 2021

Cristiano Ronaldo recovers t ball, makes a nutmeg over Corona then gets tackled by his teammate Sleepy Alex Sandro🤦‍♂️Juve in a nutshell https://t.co/oOl7uEO5pV — Zapatini L'Avvocato (@jgrilo777) February 17, 2021

What is Sando doing 😅🤣😅 https://t.co/btX8KEPj4Q — Raphael Bute (@RaphaelBute6) February 17, 2021

For a moment it seemed like FIFA playstation glitch. 😂 https://t.co/oUPF8yhDWT — DarkDesire💀🖤 (@Kazungu87678146) February 17, 2021