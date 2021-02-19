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بالفيديو.. كيف يقارن بميسي؟ سخرية مليونية من مراوغات رونالدو الفاشلة أمام بورتو

رونالدو ظهر بمستوى متواضع أمام بورتو (رويترز)
رونالدو ظهر بمستوى متواضع أمام بورتو (رويترز)
18/2/2021-|آخر تحديث: 19/2/202102:24 AM (مكة المكرمة)

تعرض المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فشله في أكثر من محاولة للمراوغة في مباراة فريقه يوفنتوس أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

ومُني يوفنتوس بهزيمة غير متوقعة على الأراضي البرتغالية أمام بورتو بنتيجة 1-2 في ذهاب دور الـ16 بالتشامبيونزليغ، مع أداء باهت قدمه الفريق الإيطالي رفقة نجمه وهدافه رونالدو.

ومنذ نهاية المباراة وحتى الآن، يتداول نشطاء لقطات مصورة على نطاق واسع حققت ملايين المشاهدات للدون في محاولتي مراوغة فشل فيهما بطريقة أثارت الضحك والسخرية منه، بينما أبدى آخرون استغرابهم باستمرار مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتمتع بمهارات ومراوغات مميزة.

وفي المحاولة الأولى، يظهر رونالدو وهو ينطلق بالكرة ليتجاوز أحد المنافسين، لكنه اصطدم بزميله البرازيلي أليكس ساندرو، ليفقد الكرة في لقطة اعتبرها البعض كوميدية منه ومن زميله في الفريق، بينما رأى آخرون أن المخطئ هو ساندرو لوقوفه الخاطئ، متسائلين عما يفعله أمام البرتغالي.

أما المحاولة الثانية فجاءت عندما توغل داخل منطقة جزاء بورتو، بالتمويه ببعض الحركات بقدمه لمراوغة المدافع الخصم، لكن المدافع ظل واقفا يراقب الكرة قبل أن يقطعها من البرتغالي بكل هدوء، وقد علق على هذه اللقطة أحد المغردين ساخرا: "كيف يمكن أن يقول الناس إن رونالدو أفضل من ميسي؟ ما هذا".

كما تداول النشطاء مقطع فيديو للكرة التي استقبلها رونالدو بصدره بشكل جيد داخل منطقة جزاء بورتو، لكنه أخطأها أثناء التصويب وسقط على الأرض بشكل أثار سخرية بعضهم.

وفي الوقت الذي ركز فيه بعض نشطاء مواقع التواصل على تجميع لقطات فشل رونالدو في المباراة، التمس آخرون له العذر مع فريق يوفنتوس الذي كان بعيدا عن المستوى، بينما تداول البعض تصريحات الإيطالي أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد وميلان السابق الذي اتهم رونالدو فيها بالأنانية وعدم التأقلم مع أسلوب بطل إيطاليا.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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