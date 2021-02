أناني ومغرور.. هجوم غير مسبوق على رونالدو

كان كافيا أن يخسر يوفنتوس من بورتو بنتيجة 1-2 أول أمس الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أداء مخيبا ليُفتح عليه النار من كافة الاتجاهات.

فبعد الفيديوهات التي انتشرت منذ عمليات الإحماء، وفي المباراة التي تحولت إلى مادة للسخرية، دخل اللاعب الإيطالي السابق أنطونيو كسانو على الخط لمهاجمة رونالدو ووصفه بعبارات غير لائقة من قبيل "أناني ومغرور".

View this post on Instagram

Ffs this guy ain’t serious pic.twitter.com/KpTrjLByfh

They compared him to Messi 😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/p7jG65v1ih

— MC (@CrewsMat19) February 17, 2021