أناني ومغرور.. هجوم غير مسبوق على رونالدو

كان كافيا أن يخسر يوفنتوس من بورتو بنتيجة 1-2 أول أمس الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أداء مخيبا ليُفتح عليه النار من كافة الاتجاهات.

فبعد الفيديوهات التي انتشرت منذ عمليات الإحماء، وفي المباراة التي تحولت إلى مادة للسخرية، دخل اللاعب الإيطالي السابق أنطونيو كسانو على الخط لمهاجمة رونالدو ووصفه بعبارات غير لائقة من قبيل "أناني ومغرور".

Ffs this guy ain’t serious pic.twitter.com/KpTrjLByfh — MC (@CrewsMat19) February 17, 2021

They compared him to Messi 😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/p7jG65v1ih — MC (@CrewsMat19) February 17, 2021

وقال اللاعب السابق لريال مدريد وروما وميلان وسامبدوريا "قلت مرارا إن رونالدو أناني، لا يهتم إذا سجل زملاؤه أهدافا، يعيش فقط من أجل تسجيل الأهداف، ولا يعيش من أجل كرة القدم والتمتع بها".

وتابع في حديث إعلامي "لو كان بجانبه تشافي أو إنييستا (أندريس) أو كروس (توني) أو مودريتش (لوكا) سيتمكن من تسجيل 50 هدفا، ولكن في اليوفي الأفكار مختلفة ولدى الفريق مقاربة جديدة".

وأضاف "لنكن صادقين، هو في مشكلة الآن والسنوات تمر على الجميع بما فيهم هو".

وختم "رونالدو ظاهرة وقد يسجل ملايين الأهداف ولكن المشكلة (في) أفكار أندريا بيرلو وخططه."

يذكر أن رونالدو "صاروخ ماديرا" سجل 23 هدفا وصنع 3 أخرى، في 27 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وفي دوري الأبطال، ساهم رونالدو حتى الآن بـ 5 أهداف خلال 5 مباريات بالبطولة القارية.