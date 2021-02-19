بالفيديو.. أرسنال يتعادل مع بنفيكا ونابولي يخسر أمام غرناطة

هزّ بوكايو ساكو الشباك ليمنح أرسنال التعادل 1-1 مع مضيفه بنفيكا في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء الخميس، بينما تلقى نابولي الهزيمة صفر-2 على ملعب غرناطة الإسباني.

وأدرك اللاعب الشاب التعادل لأرسنال من مدى قريب في الدقيقة 57، بعد قليل من منح بيتزي التقدم لبنفيكا من ركلة جزاء.

واستحق أرسنال الخروج بنتيجة أفضل، حيث أهدر العديد من الفرص في الملعب الأولمبي بالعاصمة روما، الذي استضاف المباراة بسبب القيود على السفر بين البرتغال والمملكة المتحدة.

لماذا اختلف الشوط الأول عن الشوط الثاني في مباراة بنفيكا وآرسنال؟#دوري_أبطال_أوروبا #بنفيكا_ارسنال pic.twitter.com/YMMoVrnLVC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2021

وكان يجب على ساكا إضافة هدف آخر، بينما لم يقدم بيير إيمريك أوباميانغ شيئا يذكر، وأضاع كرة أمام المرمى بطريقة غريبة في الشوط الأول.

وتراجع الإيقاع قرب النهاية، بانتظار إقامة مباراة الإياب الأسبوع المقبل في أثينا.

⏰ RESULTS ⏰ What a night! 😱 Who did it best? #UEL pic.twitter.com/ASC0Mcd7C0 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 18, 2021

وفي مباراة أخرى، فاز غرناطة الإسباني على ضيفه نابولي الإيطالي 2-صفر، مما سيصعب مهمة نابولي في مباراة العودة.

وسجل هدفي غرناطة كل من يانخيل هيريرا وكيندي في الدقيقتين 19 و21.