30 مليون تركي وراءه.. جماهير غلطة سراي تهاجم لاعب الأهلي السابق دفاعا عن مصطفى محمد

هاجم أحد الحسابات التابعة لجماهير نادي غلطة سراي على موقع تويتر حساب المعلق الرياضي المصري بلال أحمد علام بطريق الخطأ، محذرا إياه من الحديث عن مصطفى محمد نجم الفريق التركي المنضم إليه حديثا قادما من نادي الزمالك المصري لكرة القدم.

وهدد مشجعو النادي التركي المعلق المصري بازعاجه على خلفية تصريحات أطلقها لاعب الأهلي السابق أحمد بلال، واعتبرها البعض تقليلا من مصطفى محمد والدوري التركي، فهاجموا بلال علام بدلا من أحمد بلال.

@BilalAhmadAllam

الزم حدك! لا تتحدث عن مصطفى محمد مرة أخرى. أو أنها لن تكون جيدة لك. سوف يزعجك مشجعو غلطة سراي Ahmed Bilal Haddini Bil !! pic.twitter.com/Fmj16HrwCr — Mesto (@GSMESTO) February 17, 2021

بلال علام من جانبه رد على التغريدة، مؤكدا أنه لم يهاجم قط مصطفى محمد، بل إنه يحبه كثيرا، وأنه هو من أطلق عليه لقب الأناكوندا، إلا أن الحساب التركي على ما يبدو لم يفهم رد المعلق المصري وكرر تهديده مؤكدا أن هناك 30 مليون مشجع يعرفونه الآن، وطالبه بالإدلاء ببيان صحفي قبل أن تتطور الأمور للأسوأ.

وأعاد بلال التأكيد والقسم بأنه ليس الشخص المقصود، وأنه يحب مصطفى محمد كثيرا، مطالبا الحساب التركي بتركه وشأنه.

لست أنا من ضايق مصطفى يا أخي

بل أنا أحبه و لقبته بالإسم الأناكوندا https://t.co/LUEPGERiMu — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) February 17, 2021

@BilalAhmadAllam

الآن 30 مليون معجب بغلطة سراي يعرفون هذا منك. يقال أنك تتحدث عن مصطفى. أدلي ببيان على الفور قبل أن تنمو الأشياء pic.twitter.com/NDM1nOcyCo — Mesto (@GSMESTO) February 17, 2021

لست أنا من ضايقه و رب الكعبة

أنا أحبه و أطلقت عليه لقب الأناكوندا

أرجوكم دعوني و شأني https://t.co/hviTwFgvh7 — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) February 17, 2021

وبعد قليل فهم الحساب التركي أن بلال علام ليس الشخص المقصود فاعتذر له، وأشار إلى وجود 30 مليون محب لنادي غلطة سراي وجميعهم يحبون مصطفى محمد، وتفهم المعلق الرياضي الأمر وطالب الحساب بالاهتمام بمصطفى محمد.

@BilalAhmadAllam أدركنا أنه لم يكن كذلك. لا تأخذني للخارج. لكنه يتفق معنا. محمد مصطفى ، غلطة سراي في تركيا ولديه 30 مليون إعجاب. اسف اخي pic.twitter.com/Y5su9cXMcc — Mesto (@GSMESTO) February 17, 2021

قبلت اعتذارك اخي ♥️♥️

الحمد لله تم حل سوء الفهم قبل نمو الأشياء

و أرجوكم إهتموا بإبننا مصطفى و دلعوه كثيراً

فهو يستحق كل خير ♥️♥️ https://t.co/yEdV5ydUtE — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) February 17, 2021

كان مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد بلال قال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" (ONTime Sports) الرياضية المصرية إنه غير متفرغ لمتابعة مصطفى محمد ولا الدوري التركي.

واعتبر بعض الإعلاميين تصريحات بلال تقليلا من مصطفى محمد وعاتبوا بلال على تصريحاته، إلا أنه رد بتصريح صادم قائلا "هو أنا متجوز أمه".

تصريحات بلال أغضبت مصطفى محمد، ورد عليها عبر حسابه على تويتر مؤكدا رفضه لأي تصريحات تمس الأم، ومطالبا كل شخص بأن "يحترم نفسه".

عمري ما زعلت من اي نقد بتعرض ليه وبحترم كل اراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الامر يوصل لي دخول الام في دا مفهوش اي احترام اتمني ان الناس تحترم نفسها في الكلام👌 — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) February 17, 2021

جماهير غلطة سراي ترجمت -على ما يبدو- تغريدة مصطفى محمد ووصلت إلى السبب وراء غضبه، وقررت دعمه وحتى الدفاع عنه ضد من هاجمه، ووصلت إلى حساب بلال علام في البداية، قبل أن تصل لحساب أحمد بلال الحقيقي وتشن عليه هجوما كبيرا.

Galata Saray hayranları, bu kişi oğlunuz Mustafa Muhammed'i kızdırıyor ve annesine hakaret ediyor,Sessiz olmamalısın🥺 pic.twitter.com/msGjAHG8E6 — آيٰهٰہٰٖ ❤🏹 (@Aya__100) February 17, 2021

لا تقلق بشأن ما يقولون. لقد رفعتم جدي المشلول على قدميه ، ولا أجر أعظم من هذا. بارك الله فيك — Başar Akgün 🅛 (@emperorbasar) February 17, 2021

لا تبالي باللذات أنت هداف حقيقي نحن نحبك، لا تتركنا أبداً! 🦁 — gica 🤟🏼 (@gicabey) February 17, 2021

يمكن لمصطفى أن يجعلك كرة ويلعب بك.

يمكنه أن يجعل منك زوجته الثانية pic.twitter.com/miDWwxy3PR — Hayatımız Galatasaray (@GalatasarayHbbr) February 17, 2021

يجب ان يعتذر ل مصطفى لقد اهانه واهان والدته وقلل من شأنه وشأن الفريق العظيم الذى يلعب به الان — MęRóò ŽŠČ 🇦🇹👑 (@MeroZSC) February 17, 2021

منذ يومين أحمد بلال يستهين بالدوري التركي و يقول انه دوري ضعيف و أن مصطفى محمد لم يحقق إنجاز بذلك. هذة صورة أحمد بلال عندما حقق حلمة واحترف في الدوري التركي أيضاً وسجل 9 أهداف في 48 مباراة مع فريق لا نعرفة من الأساس. pic.twitter.com/6PQ1lRs60L — Simple (@sociologist7t7) February 17, 2021

وتعاقد غلطة سراي مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام مقابل مليوني دولار، على أن يدفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار، وحقق اللاعب نجاحا كبيرا في بداية مشواره مع النادي الذي لعب له 4 مباريات حتى الآن، ونجح في تسجيل هدف في كل مباراة شارك فيها، مما جعله معشوقا لجماهير النادي التركي الكبير التي تتغنى به وبأهدافه.