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30 مليون تركي وراءه.. جماهير غلطة سراي تهاجم لاعب الأهلي السابق دفاعا عن مصطفى محمد

مصطفى محمد أثبت جدارته مهاجما من الطراز الرفيع بتألقه مع غلطة سراي (الأناضول)
مصطفى محمد أثبت جدارته مهاجما من الطراز الرفيع بتألقه مع غلطة سراي (الأناضول)
18/2/2021

هاجم أحد الحسابات التابعة لجماهير نادي غلطة سراي على موقع تويتر حساب المعلق الرياضي المصري بلال أحمد علام بطريق الخطأ، محذرا إياه من الحديث عن مصطفى محمد نجم الفريق التركي المنضم إليه حديثا قادما من نادي الزمالك المصري لكرة القدم.

وهدد مشجعو النادي التركي المعلق المصري بازعاجه على خلفية تصريحات أطلقها لاعب الأهلي السابق أحمد بلال، واعتبرها البعض تقليلا من مصطفى محمد والدوري التركي، فهاجموا بلال علام بدلا من أحمد بلال.

بلال علام من جانبه رد على التغريدة، مؤكدا أنه لم يهاجم قط مصطفى محمد، بل إنه يحبه كثيرا، وأنه هو من أطلق عليه لقب الأناكوندا، إلا أن الحساب التركي على ما يبدو لم يفهم رد المعلق المصري وكرر تهديده مؤكدا أن هناك 30 مليون مشجع يعرفونه الآن، وطالبه بالإدلاء ببيان صحفي قبل أن تتطور الأمور للأسوأ.

وأعاد بلال التأكيد والقسم بأنه ليس الشخص المقصود، وأنه يحب مصطفى محمد كثيرا، مطالبا الحساب التركي بتركه وشأنه.

وبعد قليل فهم الحساب التركي أن بلال علام ليس الشخص المقصود فاعتذر له، وأشار إلى وجود 30 مليون محب لنادي غلطة سراي وجميعهم يحبون مصطفى محمد، وتفهم المعلق الرياضي الأمر وطالب الحساب بالاهتمام بمصطفى محمد.

كان مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد بلال قال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" (ONTime Sports) الرياضية المصرية إنه غير متفرغ لمتابعة مصطفى محمد ولا الدوري التركي.

واعتبر بعض الإعلاميين تصريحات بلال تقليلا من مصطفى محمد وعاتبوا بلال على تصريحاته، إلا أنه رد بتصريح صادم قائلا "هو أنا متجوز أمه".

 

تصريحات بلال أغضبت مصطفى محمد، ورد عليها عبر حسابه على تويتر مؤكدا رفضه لأي تصريحات تمس الأم، ومطالبا كل شخص بأن "يحترم نفسه".

جماهير غلطة سراي ترجمت -على ما يبدو- تغريدة مصطفى محمد ووصلت إلى السبب وراء غضبه، وقررت دعمه وحتى الدفاع عنه ضد من هاجمه، ووصلت إلى حساب بلال علام في البداية، قبل أن تصل لحساب أحمد بلال الحقيقي وتشن عليه هجوما كبيرا.

 

وتعاقد غلطة سراي مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام مقابل مليوني دولار، على أن يدفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار، وحقق اللاعب نجاحا كبيرا في بداية مشواره مع النادي الذي لعب له 4 مباريات حتى الآن، ونجح في تسجيل هدف في كل مباراة شارك فيها، مما جعله معشوقا لجماهير النادي التركي الكبير التي تتغنى به وبأهدافه.

 

 

المصدر : الجزيرة

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