100 مباراة إضافية بدوري الأبطال الجديد.. الدوريات الأوروبية ترفع الصوت في وجه "اليويفا"

تريد الدوريات الكبرى في أوروبا -وفي مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز- من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) إعادة النظر في التغييرات المقترحة على دوري أبطال أوروبا في خضم مخاوف من ازدحام جدول المباريات بسبب 100 مباراة إضافية.

ويسعى اتحاد مسابقات الدوري الأوروبية -الذي يمثل البطولات المحلية- لإجراء تغييرات في المقترحات، لضمان فرصة أكبر للأندية القادمة من بطولات دوري أصغر، كما أبدى قلقه من زيادة عدد المباريات.

ويخطط "يويفا" لتحويل دور المجموعات إلى "جدول واحد" بدلا من النظام الحالي الذي يتضمن 8 مجموعات مكونة من 4 فرق، وبمشاركة 36 فريقا بدلا من 32 حاليا.

وتعني هذه التغييرات أن البطولة ستشهد 225 مباراة بدلا من 125 في الوقت الحالي.

وسيذهب مقعدان من هذه الأماكن الإضافية إلى أعلى الفرق تصنيفا وفقا لنظام التصنيف الذي يتبعه "يويفا"، والمعتمد على نتائج السنوات الخمس السابقة، مما يفتح الباب أمام احتمال حصول مسابقات الدوري الكبرى على أكثر من 4 مقاعد مثلما هو الوضع حاليا.

وقال جاكو سفارت الرئيس التنفيذي لاتحاد مسابقات الدوري الأوروبية في مؤتمر "بيزنس أوف فوتبول" (Business of Football Summit) -الذي نظمته صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times)- "نعتقد أن هذا عدد كبير من المباريات، الأمر لا يتعلق فقط بعدد المباريات، لكن بعدد أيامها، هذا قد يؤدي إلى تحول في قيمة البطولات المحلية باتجاه البطولات الدولية".

وعقدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ20 اجتماعا عبر الإنترنت أمس الأربعاء، لمناقشة خطط "يويفا"، واتفقت على مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى نظام مختلف لتوزيع المقاعد الإضافية.

وقال "سفارت" إن المقاعد الإضافية يجب استخدامها لنشر مشاركة الأندية في كافة أنحاء القارة.

وأضاف "نعتقد أن المقاعد الأربعة الإضافية يجب أن تفسح المزيد من المجال أمام أبطال مسابقات الدوري المحلية وليس أندية بطولات الدوري الكبرى التي تملك بالفعل عددا ثابتا من المقاعد في دوري الأبطال".

وترغب مسابقات الدوري أيضا في الاتفاق على نظام لتوزيع الأموال إلى جانب نظام البطولة، وليس بعد حصول النظام الجديد على الضوء الأخضر.

وهناك مخاوف من أندية الدوري الإنجليزي بأن النظام الموسع الجديد سيشهد إقامة مباريات في يناير/كانون الثاني، وهي فترة كانت مخصصة سابقا للمسابقات المحلية.

لكن الرئيس التنفيذي لاتحاد الأندية الأوروبية تشارلي مارشال -الذي يمثل الأندية الكبرى في القارة- كان أكثر إيجابية بشأن الخطط.

وقال مارشال إن النظام الجديد سيصنع "منتجا قويا"، مضيفا "لدينا تحفظات أقل بشأن المقترح، وهناك قدر معقول من الهستيريا والرجعية حاليا، نشعر بأن وجود المزيد من المباريات الأوروبية مهم لتطوير كرة القدم، ونشعر بأن هناك مساحة أكبر للعب المزيد من المباريات الأوروبية، نود أن نرى تطبيق النظام الجديد الذي سيتيح ذلك".