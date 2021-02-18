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ميلان يتعادل بالدوري الأوروبي وبرلسكوني يوجّه نصيحة إلى إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش سجل 16 هدفا في 18 مباراة (رويترز)
إبراهيموفيتش سجل 16 هدفا في 18 مباراة (رويترز)
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202111:42 PM (مكة المكرمة)

عاد فريق ميلان الإيطالي بتعادل مخيب 2-2 من ملعب مضيفه ريد ستار الصربي، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، مما يصعب مهمته في مباراة العودة.

وجاء الهدف الأول لميلان من النيران الصديقة، عقب تسجيل رادوفان يانكوف لاعب ريد ستار هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42، لكن جيلور كانجا كاكو سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وأعاد ثيو هيرنانديز التقدم لميلان في الدقيقة 61 من ركلة جزاء أيضا، لكن ميلان بافكوف سجل هدف التعادل لريد ستار في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق الصربي الذي لعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه ميلان روديتش في الدقيقة 77 لحصوله على الإنذار الثاني.

ومن ناحية أخرى، نصح سيلفيو برلسكوني المالك السابق لنادي ميلان، مهاجمَ الفريق زلاتان إبراهيموفيتش بالبقاء فيه حتى نهاية مسيرته.

وتألق اللاعب السويدي المخضرم البالغ من العمر 39 عاما مع ميلان هذا الموسم، وسجل 16 هدفا في 18 مباراة في كل المسابقات.

وأشارت تقارير إلى احتمال انتقال إبراهيموفيتش إلى نادي مونزا المنافس في الدرجة الثانية والمملوك حاليا لبرلسكوني، لكن رئيس وزراء إيطاليا السابق البالغ من العمر 84 عاما نصح اللاعب بالبقاء في ميلان.

وقال لشبكة سكاي سبورتس "يجب أن ينهي إبراهيموفيتش مسيرته الحافلة بطريقة رائعة، وأنصحه بالبقاء إلى نهاية مشواره في ميلان".

المصدر : رويترز

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