واصل مانشستر سيتي انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحقق فوزا ثمينا 3-1 على مضيفه إيفرتون، مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الـ16 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة 32، وعادل ريشارلسون لإيفرتون في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، أحرز مانشستر سيتي الفوز بهدفين سجلهما الجزائري الدولي رياض محرز وبرناردو سيلفا في الدقيقتين 63 و77.

Gol cantik Riyad Mahrez untuk keunggulan Manchester City. Just his typical strike💥#EVEMCI#EPLdiMolaTV pic.twitter.com/aVnvXaaTiN — SuperSoccer TV (@my_supersoccer) February 17, 2021

وحقق مانشستر سيتي الفوز الـ12 على التوالي في الدوري الإنجليزي والـ17 على التوالي في مختلف البطولات، ليواصل انطلاقته الرائعة في رحلة استعادة لقب الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي موسعا الفارق إلى 10 نقاط مع جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.