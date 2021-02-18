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مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

محرز سجل هدفه السادس في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم (غيتي)
محرز سجل هدفه السادس في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم (غيتي)
17/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202102:02 AM (مكة المكرمة)

واصل مانشستر سيتي انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحقق فوزا ثمينا 3-1 على مضيفه إيفرتون، مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الـ16 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة 32، وعادل ريشارلسون لإيفرتون في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، أحرز مانشستر سيتي الفوز بهدفين سجلهما الجزائري الدولي رياض محرز وبرناردو سيلفا في الدقيقتين 63 و77.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الـ12 على التوالي في الدوري الإنجليزي والـ17 على التوالي في مختلف البطولات، ليواصل انطلاقته الرائعة في رحلة استعادة لقب الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي موسعا الفارق إلى 10 نقاط مع جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

المصدر : وكالات

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