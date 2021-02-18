البث الحي
كرة قدم

فريقاهما خسرا في ثمن نهائي أبطال أوروبا.. ليلة سقوط ميسي ورونالدو

ميسي (يسار) خسر أول أمس الثلاثاء ورونالدو لحقه الأربعاء (وكالات)
ميسي (يسار) خسر أول أمس الثلاثاء ورونالدو لحقه الأربعاء (وكالات)
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202101:28 PM (مكة المكرمة)

آخر مرة فاز فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا كانت في 2015، فيما واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التتويج بهذا اللقب إلى أن غادر ريال مدريد في 2017.

ومن وقتها يخرج النجمان مع برشلونة ويوفنتوس على التوالي من الأدوار الإقصائية، ويفشلان حتى في قيادة فريقيهما إلى نهائي المسابقة القارية الأم.

ويأتي ذهاب ثمن نهائي المسابقة هذا الموسم ليكرس إخفاق النجمين في البطولة، فميسي انحنى أول أمس الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان وخسر برشلونة 1-4، ورغم تسجيله هدفا من ركلة جزاء فإنه الغائب الأكبر عن المباراة بسبب الرقابة التي فرضت عليه، ومع أنه كثف محاولاته في الدقائق الأخيرة لتخفيف وطأة النتيجة لكنها لم تكن ليلته.

وبالنسبة لـ"صاروخ ماديرا" فقد كانت ليلته أمس الأربعاء أسوأ من ميسي، إذ خسر فريقه يوفنتوس 1-2 أمام بورتو في معقل الأخير، ولكنه على عكس ميسي لم يسجل أي هدف، وحتى تقييمه بعد المباراة كان "6.5 من 10".

ويأمل النجمان أن يظهرا بصورة أفضل الشهر المقبل في الإياب، وأن يقودا انتفاضة البرسا واليوفي والعبور لربع النهائي واستعادة طعم الفوز بلقب ذات الأذنين.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

كواليس مباراة برشلونة وسان جيرمان.. مبابي يهدد ألبا بالقتل وحرب شتائم بين غريزمان وبيكيه

انتهت مواجهة برشلونة وسان جيرمان أمس الثلاثاء بهزيمة قاسية للنادي الكتالوني، لكن فصول المواجهة لم تكتمل بعد، فقد كشفت وسائل الإعلام مشاهد أخرى لم تلتقطها الكاميرات خلال البث المباشر للمباراة.

المزيد من كرة قدم

بالفيديو- مبابي وهالاند.. هل يصبحان رونالدو وميسي المستقبل؟

هالاند ومبابي (يمين) أبرز المرشحين لخلافة ميسي ورونالدو (وكالات)

30 مليون تركي وراءه.. جماهير غلطة سراي تهاجم لاعب الأهلي السابق دفاعا عن مصطفى محمد

مصطفى محمد أثبت جدارته مهاجما من الطراز الرفيع بتألقه مع غلطة سراي (الأناضول)

الدوري الإيطالي.. "ديربي الغضب" وصراع الصدارة بين قطبي ميلانو

ديربي كأس إيطاليا شهد مواجهة حامية بين إبراهيموفيتش (يمين) ولوكاكو (رويترز)

شاهد.. ميسي غاضب من أخطاء دفاع برشلونة في مواجهة سان جرمان

برشلونة بدا تائها في مواجهة سان جيرمان (غيتي)
الأكثر قراءة

علقت استخدامه وعرضت التنازل عنه لدول أخرى.. قصة جنوب أفريقيا مع لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

جنوب أفريقيا عرضت مشاركة شحنتها من لقاح أسترازينيكا مع دول أخرى غير متضررة من المتحور الجديد (رويترز)

كل ما تريد معرفته عن العملات الرقمية.. سؤال وجواب

هناك عدد كبير من العملات الرقمية أشهرها بتكوين وإيثريوم وريبل (شترستوك)

السيسي طالب بمعارضة وحدد شروطها.. فما رأي المعارضين؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تغير المناخ ليس وحده.. لماذا يواجه العالم العربي موجة شديدة من البرد والصقيع؟

الوطن العربي يتعرض حاليا لموجة برد قاسية لم تشهد بعض البلاد مثلها من قبل (الأوروبية)