شاهد- ودّعت البطولة باكية.. سيرينا ويليامز تخسر أمام أوساكا في بطولة أستراليا

تأهلت اليابانية نعومي أوساكا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تغلبها على الأميركية سيرينا وليامز بمجموعتين متتاليتين اليوم الخميس في نصف نهائي البطولة.

وبدأت أوساكا المباراة متوترة نوعا ما، مما أدى إلى خسارتها أول شوطين، ولكنها استطاعت قلب النتيجة من خلال بعض الضربات القصيرة التي لم تستطع سيرينا (39 عاما) اللحاق بها.

وفازت أوساكا 6-3 و6-4 في مباراة استمرت لمدة 75 دقيقة على ملعب "ملبورن بارك"، وبات لديها فرصة للفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية بعد أن توجت باللقب في عام 2019، والفوز برابع ألقابها في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (غراند سلام).

وفي المباراة النهائية التي تقام بعد غد السبت، تلتقي أوساكا -المصنفة الثالثة في البطولة- بالأميركية جينيفر برادي، التي تغلبت على كارولينا موتشوفا 6-4 و3-6 و6-4.

وستضطر سيرينا للانتظار إلى بطولة الجائزة الكبرى المقبلة لمواصلة طريقها نحو تحقيق لقبها رقم 24 في بطولات الجائزة الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، بكت سيرينا. ولم تفصح هل ستكون خسارتها أمام أوساكا الظهور الأخير لها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

Serena says goodbye to the Melbourne crowd. @serenawilliams pic.twitter.com/nJ6XOk1Eb1

وقالت "لا أعلم. إذا قررت أن أودع التنس لن أخبر أحدا. لذلك لست أدري. الجماهير الأسترالية مذهلة، لذلك كان من الرائع رؤيتهم".

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O

— Tennis Channel (@TennisChannel) February 18, 2021