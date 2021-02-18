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شاهد- ودّعت البطولة باكية.. سيرينا ويليامز تخسر أمام أوساكا في بطولة أستراليا

لم تفصح سيرينا عما إذا كانت خسارتها أمام أوساكا الظهور الأخير لها في بطولة أستراليا المفتوحة (غيتي)
لم تفصح سيرينا عما إذا كانت خسارتها أمام أوساكا الظهور الأخير لها في بطولة أستراليا المفتوحة (غيتي)
18/2/2021

تأهلت اليابانية نعومي أوساكا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تغلبها على الأميركية سيرينا وليامز بمجموعتين متتاليتين اليوم الخميس في نصف نهائي البطولة.

وبدأت أوساكا المباراة متوترة نوعا ما، مما أدى إلى خسارتها أول شوطين، ولكنها استطاعت قلب النتيجة من خلال بعض الضربات القصيرة التي لم تستطع سيرينا (39 عاما) اللحاق بها.

وفازت أوساكا 6-3 و6-4 في مباراة استمرت لمدة 75 دقيقة على ملعب "ملبورن بارك"، وبات لديها فرصة للفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية بعد أن توجت باللقب في عام 2019، والفوز برابع ألقابها في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (غراند سلام).

وفي المباراة النهائية التي تقام بعد غد السبت، تلتقي أوساكا -المصنفة الثالثة في البطولة- بالأميركية جينيفر برادي، التي تغلبت على كارولينا موتشوفا 6-4 و3-6 و6-4.

وستضطر سيرينا للانتظار إلى بطولة الجائزة الكبرى المقبلة لمواصلة طريقها نحو تحقيق لقبها رقم 24 في بطولات الجائزة الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، بكت سيرينا. ولم تفصح هل ستكون خسارتها أمام أوساكا الظهور الأخير لها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وقالت "لا أعلم. إذا قررت أن أودع التنس لن أخبر أحدا. لذلك لست أدري. الجماهير الأسترالية مذهلة، لذلك كان من الرائع رؤيتهم".

وبهذا الفوز حققت أوساكا ثاني انتصار لها على سيرينا، التي تغلبت عليها أيضا في مباراتين.

المصدر : وكالات

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