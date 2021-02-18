شاهد.. ميسي غاضب من أخطاء دفاع برشلونة في مواجهة سان جرمان

نتيجة ثقيلة وتتصدر عناوين الصحف الرياضية وعناوين الأخبار لأيام قادمة، تلك التي خسر بها الفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي 1-4 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن ردود الفعل عليها وتداعياتها على الجهاز الفني واللاعبين نفسيا وتنافسيا لن تنتهي قريبا.

وفي المباراة التي بدا فيها البرسا تائها، انتشر مقطع فيديو لرد فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق بعد الهدفين الأول والثاني لمبابي، الذي بات أول لاعب منذ 1997 يهز شباك البرسا 3 مرات في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

ويظهر المقطع ميسي غاضبا ويشير بيده إلى المدافعين، ولسان حاله يقول: ماذا تفعلون؟

يذكر أن الهدف الأول سجله مبابي بعد مجهود فردي مميز، رواغ فيه مواطنه كليمنت لنغلي مدافع البرسا بسهولة تامة، وسجل هدف التعادل لفريقه.

برشلونة 1 × 1 باريس سان جيرمان .. هدف مبابي https://t.co/mYz1rmZuVT — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) February 16, 2021

أما الهدف الثاني للفريق الباريسي فقد جاء بعد تمريرة عرضية من الظهير الإيطالي أليساندرو فلورنزي أخطأ المدافع بيكيه -العائد من إصابة أبعدته عن الملاعب 3 أشهر- في تشتيتها بالشكل الصحيح، لتتهادى أمام مبابي ويسجل هدفا سهلا في مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيغن.