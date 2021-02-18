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دوري أبطال أوروبا.. بورتو يفوز على يوفنتوس ودورتموند يهزم إشبيلية

بورتو حقق فوزا مهما على يوفنتوس (مواقع التواصل الاجتماعي)
بورتو حقق فوزا مهما على يوفنتوس (مواقع التواصل الاجتماعي)
17/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202101:45 AM (مكة المكرمة)

حقق نادي بورتو البرتغالي مفاجأة وفاز على يوفنتوس الإيطالي 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعاد بوروسيا دورتموند الألماني بفوز ثمين من ملعب إشبيلية الإسباني 3-2 بفضل المتألق إرلينغ هالاند.

وكان بورتو الطرف الأفضل في اللقاء، وكاد أن يحرز لاعبوه مزيدا من الأهداف في ظل الأداء الباهت ليوفنتوس، الذي ساهمت خبرة لاعبيه في خطف هدف تقليص الفارق، الذي قد يساعده على العودة في لقاء الإياب.

وافتتح الإيراني مهدي طارمي التسجيل لبورتو، الذي توج باللقب عامي 1987 و2004، في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، وأضاف زميله المالي موسى ماريغا الهدف الثاني في الدقيقة 46، بعد مرور 20 ثانية بالتحديد على انطلاق الشوط الثاني. وسجل فيديريكو كييزا هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 82.

وحقق بورتو انتصاره الأول على يوفنتوس خلال 6 لقاءات جرت بين الفريقين بمختلف المسابقات الأوروبية، وسيسعى لتحقيق التعادل على الأقل في مباراة الإياب التي تجرى بإيطاليا في التاسع من مارس/آذار القادم، من أجل الصعود للدور المقبل.

وفي إشبيلية، سجل هالاند هدفين وصنع هدفا ليقلب تأخر بوروسيا دورتموند بهدف إلى فوز كبير 3-2 على مضيفه إشبيلية.

وبادر إشبيلية بالتسجيل عن طريق خيسوس فيرنانديز (سوسو) في الدقيقة السابعة، ولكن دورتموند سجل 3 أهداف في غضون 24 دقيقة، حيث سجل محمود داوود هدف التعادل في الدقيقة 19 ثم أحرز هالاند هدفين في الدقيقتين 27 و43.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل لوك دي يونغ هدف إشبيلية الثاني في الدقيقة 84.

ووضع دورتموند قدما في ربع النهائي قبل مباراة الإياب على ملعبه في التاسع من مارس/آذار المقبل.

ونال دورتموند دفعة معنوية هائلة من الفوز أمام إشبيلية بعدما عانى خلال الأسابيع الماضية في الدوري الألماني (بوندسليغا) متراجعا إلى المركز السادس بفارق 16 نقطة عن المتصدر بايرن ميونخ.

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