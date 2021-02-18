حقق نادي بورتو البرتغالي مفاجأة وفاز على يوفنتوس الإيطالي 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعاد بوروسيا دورتموند الألماني بفوز ثمين من ملعب إشبيلية الإسباني 3-2 بفضل المتألق إرلينغ هالاند.

وكان بورتو الطرف الأفضل في اللقاء، وكاد أن يحرز لاعبوه مزيدا من الأهداف في ظل الأداء الباهت ليوفنتوس، الذي ساهمت خبرة لاعبيه في خطف هدف تقليص الفارق، الذي قد يساعده على العودة في لقاء الإياب.

وافتتح الإيراني مهدي طارمي التسجيل لبورتو، الذي توج باللقب عامي 1987 و2004، في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، وأضاف زميله المالي موسى ماريغا الهدف الثاني في الدقيقة 46، بعد مرور 20 ثانية بالتحديد على انطلاق الشوط الثاني. وسجل فيديريكو كييزا هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 82.

وحقق بورتو انتصاره الأول على يوفنتوس خلال 6 لقاءات جرت بين الفريقين بمختلف المسابقات الأوروبية، وسيسعى لتحقيق التعادل على الأقل في مباراة الإياب التي تجرى بإيطاليا في التاسع من مارس/آذار القادم، من أجل الصعود للدور المقبل.

بورتو يكسب الأسبقية على يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا #دوري_أبطال_أوروبا #بورتو_يوفنتوس — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2021

وفي إشبيلية، سجل هالاند هدفين وصنع هدفا ليقلب تأخر بوروسيا دورتموند بهدف إلى فوز كبير 3-2 على مضيفه إشبيلية.

وبادر إشبيلية بالتسجيل عن طريق خيسوس فيرنانديز (سوسو) في الدقيقة السابعة، ولكن دورتموند سجل 3 أهداف في غضون 24 دقيقة، حيث سجل محمود داوود هدف التعادل في الدقيقة 19 ثم أحرز هالاند هدفين في الدقيقتين 27 و43.

🦾⚽️📊 هالاند يواصل صناعة التاريخ في دوري الأبطال ويحطم الأرقام بتسجيله 18 هدفاً من أصل 13 مباراة شارك فيها بأمجد الكؤوس الأوروبية 👏 هالاند تمكن من التسجيل أمام جميع الفرق التي واجهها في دوري الأبطال 🦸#دوري_أبطال_أوروبا #اشبيلية_دورتموند #اشبيلية #دورتموند pic.twitter.com/6APB9LN2vd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2021

وفي الشوط الثاني، سجل البديل لوك دي يونغ هدف إشبيلية الثاني في الدقيقة 84.

ووضع دورتموند قدما في ربع النهائي قبل مباراة الإياب على ملعبه في التاسع من مارس/آذار المقبل.

#دوري_أبطال_أوروبا ⚽️ بوروسيا دورتموند يهزم إشبيلية في عقر داره ويضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال#beINUCL #UCL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2021

ونال دورتموند دفعة معنوية هائلة من الفوز أمام إشبيلية بعدما عانى خلال الأسابيع الماضية في الدوري الألماني (بوندسليغا) متراجعا إلى المركز السادس بفارق 16 نقطة عن المتصدر بايرن ميونخ.