بالفيديو.. مانشستر يونايتد وتوتنهام وروما تضع قدما بدور الـ16 من الدوري الأوروبي وبيل يسجل

اقترب فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيان وروما الإيطالي من الصعود إلى دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.

وبات مانشستر يونايتد على مشارف الصعود إلى الدور المقبل، عقب فوزه الكبير 4-صفر على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني، في المباراة التي جرت بينهما في مدينة تورينو الإيطالية.

وأحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدفين الأول والثاني ليونايتد في الدقيقتين 27 و57، بينما أضاف زميلاه ماركوس راشفورد ودانييل جيمس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 65 و90.

وحقق توتنهام فوزا مستحقا 4-1 على مضيفه وولفسبيرغر النمساوي.

فقد انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق اللندني بثلاثية نظيفة حملت توقيع هيونغ مين سون، وغاريث بيل، ولوكاس مورا، في الدقائق 13 و28 و34 على الترتيب.

وأحرز ميكائيل لينادل هدف الفريق النمساوي الوحيد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، غير أن كارلوس فينيسيوس أضاف الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة 88.

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء سلافيا براغ التشيكي وضيفه ليستر سيتي الإنجليزي، ليتأجل حسم التأهل بين الفريقين إلى مباراة الإياب.

ووضع روما الإيطالي قدما في دور الـ16، بعد فوزه على مضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي 2-صفر.

وسجل إدين دزيكو الهدف الأول لروما في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف بورخا مايورال الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة تعرض ريكاردو إيسخايو لاعب براغا للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 54.

فوز هام خارج الديار! 😍 📸 إليكم أفضل الصور من انتصار الذئاب في مواجهة #براجا_روما ضمن منافسات #الدوري_الأوروبي 🐺

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وتغلب أولمبياكوس اليوناني على ضيفه أيندهوفن الهولندي 4-2.

وتقدم الفريق اليوناني في الدقيقة التاسعة عن طريق أندرياس بوشالاكيس، قبل أن يسجل إيران زاهافي هدف التعادل للفريق الهولندي في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 37 سجل يان مفيلا الهدف الثاني لأولمبياكوس، قبل أن يدرك زاهافي التعادل مجددا لأيندهوفن في الدقيقة 39، لكن يوسف العربي اختتم الشوط الأول بالهدف الثالث لأولمبياكوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول.

🇲🇦

الفنان يوسف العربي يخطف الكرة من المدافع ويراوغ حارس المرمى ويهز الشباك.#الدوري_الاوروبي #beINUEL pic.twitter.com/AQAtDswbEe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2021

وفي الدقيقة 83، أضاف يورجوس ماسوراس الهدف الرابع لأولمبياكوس.

وفي مباريات أخرى بالدور ذاته، تغلب ينغ بويز السويسري على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 4-3، وفاز دينامو زغرب الكرواتي على مضيفه كرسنودار الروسي 3-2، بينما تعادل دينامو كييف الأوكراني 1-1 مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي.